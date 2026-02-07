कड़क आवाज के साथ टूटा झूला; सूरजकुंड मेला हादसे का दिल दहलाने वाला VIDEO
हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया जहां एक सुनामी झूला अचानक टूटकर गिर गया। इस दुखद घटना में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई जबकि करीब 13 लोग घायल हो गए। हादसे की कहानी पीड़ित की जुबानी…
हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में एक सुनामी झूले के टूटकर गिरने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसा शनिवार को शाम करीब 6:15 बजे हुआ। झूले में मैकेनिकल खराबी के कारण वह टूट गया। हादसे के समय उस पर करीब 15 लोग झूल रहे थे। लोगों ने बताया कि पहले कड़के की आवाज हुई, फिर झूला टूट गया। मौके पर अफरातफरी फैल गई। पीड़ित एक महिला ने बताया कि बचाव के दौरान ही कई लोग जख्मी हो गए।
रेस्क्यू के दौरान ज्यादा लोग जख्मी
हादसे में घायल एक महिला ने बताया कि उसने फास्ट फूड का स्टॉल लगा रखा था। पहले आवाज आई इसके बाद ही झूला टूट गया। यह सुनामी झूला था। हादसे के बाद झूले से आधे से अधिक लोग उतर चुके थे। कुछ लोग झूले पर ही रह गए थे। उनको उतारने का काम चल रहा था। इसी बीच झूला पूरी तरह टूटकर गिर गया। हादसे में बचाने वालों को ज्यादा चोटें आईं। झूले का बचा हिस्सा गिरने से हमें भी चोटें आईं।
पुलिस इंस्पेक्टर की मौत
वहीं फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि शाम करीब 6.15 बजे मेले में एक जॉयराइड टूटकर गिर गई। हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। जब जॉयराइड झुकने लगी थी तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर को बचाव के दौरान चोटें लगीं। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गए। जॉयराइड का एक हिस्सा उनके चेहरे और सिर पर लगा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई।
वायरल हुआ वीडियो
इस पूरी घटना का एक वीडियो सोसल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि लोगों से भरा सुनामी झूले का एक छोर अचानक कड़क आवाज के साथ टूटता है। इसके बाद चीख पुकार मच जाती है। झूले का यह छोर टूटकर जमीन पर आ गिरता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि झूला जब नीचे की ओर आ रहा होता है तभी जमीन से कुछ ही ऊपर वह टूट जाता है। यदि झूला अपने टॉप पर टूटता तो जनहानि अधिक होने की आशंका थी।
घायलों के इलाज को लेकर सीएम का निर्देश
हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायल लोगों के समुचित उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार पूरी तत्परता के साथ घायलों और उनके परिजनों को हर संभव मदद देने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।