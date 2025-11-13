Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad intensifies inspection old and outside vehicles, police to increase surveillance on outsiders
फरीदाबाद में पुराने-बाहरी वाहनों की जांच तेज, बाहरी लोगों पर भी निगरानी बढ़ाएगी पुलिस

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके के बाद फरीदाबाद से आतंकी साजिश के तार जुड़ने का खुलासा होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने बाहरी वाहनों की जांच तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस अब बाहरी लोगों पर भी अपनी निगरानी बढ़ाएगी।

Thu, 13 Nov 2025 09:44 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के धौज थाना पुलिस ने बुधवार को सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने पुराने और फरीदाबाद की ओर जा रहे बाहरी नंबर की गाड़ियों पर खास फोकस किया गया। बुधवार सुबह धौज थाना पुलिस ने यहां पर नाकेबंदी कर दी थी। नाकेबंदी के दौरान पांच-छह पुलिसकर्मी तैनात थे। यहां पर धौज गांव और सोहना की ओर से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की ओर जा रहे वाहनों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिसकर्मी गाड़ियों की डिग्गी भी खुलवा रहे थे। इस दौरान बाहरी शहरों के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पुलिसकर्मी रजिस्टर में वाहन चालकों के नाम भी दर्ज कर रहे थे। सुबह से शुरू हुआ यह अभियान देर शाम तक चलता रहा।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि धौज इलाके में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक मिलने की घटना से पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। इस वजह से पुलिस लगातार जांच अभियान चलाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जिस तरह यहां पर विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद दिल्ली में धमाका हुआ है। उसके बाद से पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। इस वजह से पुलिस जांच अभियान को लगातार चला रही है। पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक करीब दो हजार वाहनों की जांच की है। हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलीहै।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब लगातार यहां जांच अभियान चलाती रहेगी, सुरक्षा में कोई सेंध न लग पाए। धौज के अलावा बदरपुर बॉर्डर सहित शहर के अन्य इलाकों के मुख्य पुलिस नाकों पर इस तरह की जांच चलती रही। प्रत्येक नाके पर बाहर से आने वाले वाहनों पर खास फोकस किया जा रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में करीब 10 हजार को रोककर जांच की गई। पुलिस का यह अभियान लगातार चलता रहेगा।

फतेहपुर तगा में भी निगरानी रही : धौज के अलावा पुलिस ने फतेहपुर तगा में भी निगरानी बढ़ाई हुई है। बुधवार को अपराध जांच शाखा की कई टीमें फतेहपुर तगा में लगातार जांच के सिलसिले में टोह लेती रही। वहीं, फतेहपुर तगा में स्थानीय पुलिस की टीम भी तैनात रही।

थाना क्षेत्रों में चला तलाशी अभियान

धौज इलाके में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद पुलिस प्रत्येक थाना क्षेत्र में संदिग्ध इलाकों में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुबह-सुबह पुलिस किसी एक खास इलाके में पहुंचकर तलाशी अभियान चला रही है, ताकि पता चल सके कि किसी संदिग्ध न कोई ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ तो यहां पर नहीं छुपाया हुआ है। अगले आदेश तक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मंगलवार को पुलिस ने धौज और फतेहपुर तगा इलाके में इस तरह का अभियान चलाया था। हर नाके-चौराहों पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की जांच की गई थी। बुधवार को भी शहर में कई थानाक्षेत्रों में इस तरह का अभियान चलाया गया।

बाहरी लोगों पर निगरानी बढ़ाएगी पुलिस

फरीदाबाद पुलिस अब बाहरी लोगों पर भी अपनी निगरानी बढ़ाएगी। यहां काफी संख्या में लोग बाहर से आकर रह रहे हैं। बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। पुलिस ने होटल में ठहरने वाले, पुराने वाहन खरीदने वाले और सिमकार्ड खरीदने वालों पर भी निगरानी बढ़ाएगी। पुलिस ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस ही नहीं स्थानीय लोग भी इस प्रकरण के बाद हैरान हैं। लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में इस तरह का कभी कोई मामले सामने नहीं आया था। बाहरी लोगों की वजह से गलत काम के लिए यह इलाका बदनाम हो गया है। इस वजह से अब किराए पर कमरा देने में सतर्कता बरती जाएगी। इसके लिए पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। यहां पर पिछले काफी समय से यहां लोग आकर रह रहे हैं। लोग आसानी से अपना किराए पर कमरा भी देते रहे हैं।

