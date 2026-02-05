फरीदाबाद में इनकम टैक्स का ऐक्शन, नामचीन स्कूलों समेत 50 ठिकानों पर छापेमारी

संक्षेप: आयकर विभाग की 50 टीमों ने फरीदाबाद के दो नामचीन स्कूलों, रियल एस्टेट बिल्डर और एक सुरक्षा एजेंसी सहित 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में 10 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ है और बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा जब्त किया गया है।

आयकर विभाग की टीम ने बुधवार शहर के दो नामचीन स्कूलों, रियल एस्टेट बिल्डर, सिक्यूरिटी गार्ड उपलब्ध कराने वाली एजेंसी सहित चार कंपनियों के करीब 50 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। वित्तीय गड़बड़ी की आशंका को लेकर की गई कार्रवाई से संस्थानों में हड़कंप मच गया।

टीम ने मौके पर पहुंचते ही सभी के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए। इस दौरान 10 कराेड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा सामने आया।फिलहाल विभाग की जांच देर रात तक जारी रही। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि कारोबारियों के टैक्स में गड़बड़ी के साथ करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति की सूचना मिली है।

50 टीमों ने की छापेमारी सूचना के आधार पर आयकर विभाग की 50 टीमों ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-21 स्थित रियल एस्टेट बिल्डर, सेक्टर-17 और 28 स्थित शिक्षण संस्थानों और कारोबारी के घर, सेक्टर-19 और ग्रेटर फरीदाबाद स्थित शिक्षण संस्थान सहित 50 स्थानों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान अंदर के लोगों को बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं बाहरी व्यक्तियों को भी संस्थान और घरों में प्रवेश नहीं दिया गया। सेक्टर-17 में कार्रवाई के दौरान एक कारोबारी के घर सीआरपीएफ के जवान भी देखने को मिले। आयकर की इस कार्रवाई से शहर में दिनभर हडकंप का माहौल रहा।

सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी आयकर विभाग को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें कुछ संस्थानों और कंपनियों की वित्तीय गतिविधियों में अनियमितताओं की आशंका जताई गई। टीमों ने पहुंचते ही दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, अकाउंट बुक्स और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कई स्थानों पर कर्मचारियों और प्रबंधन से पूछताछ भी की गई, ताकि लेन-देन से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके।

महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डाटा जब्त सूत्रों के मुताबिक, कुछ स्थानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए आयकर कार्यालय भेजा जाएगा। टीमों ने कई घंटों तक रिकॉर्ड खंगालने के बाद संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए। विभाग की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

शिक्षण संस्थानों में स्टाफ और अभिभावकों के बीच चर्चा रही। अधिकारियों ने फीस संग्रह, ट्रस्ट या सोसाइटी से जुड़े खातों, दान राशि और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इसी तरह औद्योगिक और कारोबारी प्रतिष्ठानों में भी टीमों ने खातों, स्टॉक और कर से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। कैश लेन-देन, बहीखातों और जीएसटी से संबंधित दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दिया गया।