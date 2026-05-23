Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फरीदाबाद में आंधी से घर की दीवार टूटकर स्कूल की छत पर गिरी, 10 बच्चे घायल

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share

फरीदाबाद की भारत कॉलोनी स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शनिवार सुबह हुई एक दर्दनाक घटना में 10 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। उस समय छात्र अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें लहूलुहान हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

फरीदाबाद में आंधी से घर की दीवार टूटकर स्कूल की छत पर गिरी, 10 बच्चे घायल

फरीदाबाद की भारत कॉलोनी स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शनिवार सुबह हुई एक दर्दनाक घटना में 10 स्कूली बच्चे घायल हो गए। उन्हें लहूलुहान हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर घर भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, भारत कॉलोनी में एक मकान की दीवार शनिवार सुबह अचानक से बगल में स्थित हंस मेमोरियल स्कूल के ऊपर जा गिरी। इस घटना में स्कूल की छत टूटने से एक क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे 10 बच्चे चोट लगने से घायल हो गए। इस हादसे में चार छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिनके सिर में चोट आई है। सभी घायलों को बीके अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद छात्रों को घर भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:प्यार की खौफनाक सजा! राजस्थान के खिलाड़ी का अपहरण, 3 दिन टॉर्चर कर मार डाला

हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। उस समय छात्र अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि स्कूल के बगल में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। सुबह तेज आंधी आने के बाद मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने से उसके मलबे की चपेट में कई छात्र आ गए।

घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षक और आसपास के लोग तुरंत बच्चों की मदद के लिए पहुंचे। घायल बच्चों को तुरंत बीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी बच्चों का प्राथमिक इलाज किया।

स्कूल के पास निर्माण पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माणाधीन दीवार करीब चार इंच की थी, जो कमजोर होने के कारण गिर गई। उन्होंने बताया कि स्कूल के साथ बन रहे मकान के निर्माण में सुरक्षा और मजबूती के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। लोगों ने मकान के नक्शे और निर्माण गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि घनी आबादी और स्कूल के पास इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर गायब, गेट बंद! अस्पताल के बाहर दर्द से तड़पती रही, पार्किंग में डिलीवरी

हादसे के बाद अभिभावकों ने की कार्रवाई की मांग

अभिभावकों ने जिला प्रशासन से शहर में चल रहे ऐसे निर्माण कार्यों की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शहर में कई जगह नियमों को नजरअंदाज कर निर्माण हो रहा है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि हादसे की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पास में मकान की दीवार खड़ी की जा रही थी। शनिवार सुबह तेज आंधी आने के बाद दीवार गिर गई। दीवार गिरने से स्कूल के कमरे की छत क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी चपेट में आने से कक्षा में पढ़ रहे छात्र घायल हुए। प्रबंधन का कहना है कि घायल छात्रों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज दिलाया गया।

ये भी पढ़ें:तुम्हें कीड़े पड़ेंगे; अफसरों पर क्यों भड़क उठे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।