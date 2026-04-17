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बिजली का बिल भरने निकली महिला का नाले में मिला नग्न शव, फरीदाबाद में खौफनाक कांड

Apr 17, 2026 08:21 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के गांव मोहला के पास स्थित नाले में शुक्रवार को 45 साल की महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई।

बिजली का बिल भरने निकली महिला का नाले में मिला नग्न शव, फरीदाबाद में खौफनाक कांड

फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के गांव मोहला के पास स्थित नाले में शुक्रवार को 45 साल की महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला 15 अप्रैल को घर से बिजली का बिल भरने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई हुई थी। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है।

मृतका एक कॉलोनी में अपनी बेटियों के साथ रहती थी। उसके देवर ने थाना सेक्टर-58 में गुमशुदगी की शिकायत दी थी। परिवार के लोग महिला की तलाश करते हुए गांव मोहला के खेतों तक पहुंचे, जहां उन्हें पहले साड़ी और कुछ दूरी पर मंगलसूत्र पड़ा मिला। शक होने पर आसपास तलाश की गई तो नाले में महिला का पैर दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

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परिवार वालों का क्या आरोप?

सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-58 पुलिस, एसीपी व सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाकर परिजनों से उसकी पहचान कराई और पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवा दिया।

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परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। उनका कहना है कि घर में पाला गया कुत्ता बार-बार नाले की ओर जा रहा था, जिससे शव का सुराग मिला। मृतका का पति और बड़ा बेटा चेन्नई में रहते हैं। घटना की सूचना मिलने पर दोनों शुक्रवार सुबह फरीदाबाद पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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