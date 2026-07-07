एक घंटे की बारिश में डूबा फरीदाबाद, हाईवे से पॉश सेक्टर तक भरा पानी; घंटों जाम में फंसे लोग

Faridabad heavy rain, weather update: फरीदाबाद में मंगलवार को करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन, प्रमुख चौराहों और पॉश सेक्टरों में जलभराव के कारण घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लगा। कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी घरों में घुस गया

Faridabad heavy rain, weather update: फरीदाबाद में मंगलवार दोपहर हुई करीब एक घंटे की तेज बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन और पॉश सेक्टरों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही। जगह-जगह पानी भरने के कारण वाहन रेंगते नजर आए, जबकि शाम के समय कार्यालयों की छुट्टी के दौरान कई प्रमुख चौराहों पर लंबा जाम लग गया। हालांकि बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस व गर्मी से राहत मिली। मंगलवार को 37 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई

मंगलवार सुबह से ही जिले में तेज धूप और उमस के कारण लोग बेहाल थे। लगातार निकल रहे पसीने और चिपचिपी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी। दोपहर करीब 12 बजे आसमान में काले बादल छाने शुरू हुए और करीब डेढ़ बजे तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। लगभग एक घंटे तक तेज बारिश होती रही, जबकि इसके बाद शाम करीब छह बजे तक रुक-रुककर हल्की बारिश का दौर चलता रहा।

बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया, वहीं शहर की जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खोल दी। ग्रेटर फरीदाबाद के इंद्रा कॉम्प्लेक्स में सीवर लाइन ओवरफ्लो हो गई और सीवर का गंदा पानी घरों में बैक मारने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि पहली मंजिल पर बने शौचालयों तक से पानी वापस आने लगा। परेशान लोगों को मजबूरन सीवर के ढक्कन खोलने पड़े, जिसके बाद गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरा पानी बारिश के बाद सबसे अधिक परेशानी राष्ट्रीय राजमार्ग और उससे जुड़े मार्गों पर देखने को मिली। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन पर जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार थम गई और लंबी कतारें लग गईं। बल्लभगढ़-सोहना टी-पॉइंट पर भी सड़क पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाईएमसीए चौक पर भी बारिश का पानी जमा होने से वाहन चालकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा सेक्टर-6 और सेक्टर-7 को जोड़ने वाली डिवाइडिंग रोड पर भी जलभराव रहा। शहर के पॉश माने जाने वाले सेक्टर-15, 15ए, 16 और 17 की सड़कों पर कई स्थानों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

ओल्ड अंडरपास बंद किया बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ओल्ड अंडरपास को दोपहर करीब 11 बजे ही बंद कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार अंडरपास में जलभराव रोकने के लिए पहले से सफाई अभियान चलाया जा रहा था। दोपहर बाद बारिश शुरू होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से अंडरपास को बंद रखा। इसके अलावा ग्रीन फील्ड रेलवे अंडरपास के पास पुलिस तैनात रही। लोगों की आवाजाही रोक दी गई।

हालांकि बारिश के दौरान अंडरपास में पानी जमा होने की स्थिति नहीं बनी, लेकिन सुरक्षा कारणों से यातायात को वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया, जिससे आसपास के इलाकों में भी यातायात का दबाव बढ़ गया।

जाम से जूझे लोग बारिश के बाद शहर के अधिकांश प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाईएमसीए चौक के पास जलभराव के कारण शाम को कार्यालयों की छुट्टी के समय अजरौंदा चौक से लेकर वाईएमसीए चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई स्थानों पर वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे। शहर की अंदरूनी सड़कें भी इससे अछूती नहीं रहीं। सेक्टर-16 सब्जी मंडी चौक पर पानी भरने के कारण यातायात बाधित रहा। वहीं नीलम चौक, बीके चौक, हार्डवेयर चौक और प्याली चौक पर भी जाम जैसी स्थिति बनी रही। बारिश और जलभराव के कारण वाहनों की गति काफी धीमी हो गई, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक समय लगा।