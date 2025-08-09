बारिश की ‘मूसलाधार’ मार से फरीदाबाद पानी-पानी; सेक्टरों से गांवों तक जलभराव, जाम ने बढ़ाई परेशानी

फरीदाबाद में शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज बरसात के कुछ ही घंटों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। हालांकि, बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव और जाम ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है।

फरीदाबाद शहर में शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज बरसात के कुछ ही घंटों में मुख्य सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। हालांकि, बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। जलभराव के कारण अंडरपास बंद कर दिए गए। निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई, जिससे लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ा। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास और नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है।

स्मार्ट सिटी में रात 2 बजे से तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण हाइवे से लेकर सेक्टर ओर कॉलोनियों तक सभी जगह बुरा हाल है। हाईवे स्थित, बाटा चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, सेक्टर 22, 23, हार्डवेयर सोहना रोड, डबुआ 60 फुट रोड, सरूरपुर रोड, बड़खल गांव, नंगला भड़ाना रोड, सेक्टर 3, 4, 6, 7 आदि इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कई अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गए, जिससे यातायात के लिए उन्हें बंद करना पड़ा।

सबसे ज्यादा परेशानी ऑफिस व स्कूल जाने वाले लोगों को हुई। मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। नेशनल हाईवे से लेकर सेक्टर की सड़कों तक वाहन रेंग-रेंग कर चले। बारिश के कारण दोपहिया वाहन रास्ते में खराब हो गए।

एफएमडीए ओर नगर निगम के पानी निकासी के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।