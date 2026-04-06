Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गर्भवती महिलाओं के पतियों को भी कराने होंगे 2 तरह के टेस्ट, फरीदाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट का फैसला

Apr 06, 2026 09:00 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share

फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया है। अब गर्भवती के साथ पति का भी एचआईवी टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इसके अलावा पुरुष का सिफलिस टेस्ट भी होगा।

गर्भवती महिलाओं के पतियों को भी कराने होंगे 2 तरह के टेस्ट, फरीदाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट का फैसला

फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया है। अब गर्भवती के साथ पति का भी एचआईवी टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इसके अलावा पुरुष का सिफलिस टेस्ट भी होगा।

इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब तक केवल गर्भवती महिलाओं की ही एचआईवी जांच की जाती थी, लेकिन नए आदेश के बाद दोनों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य एचआईवी संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करना और इसके वास्तविक कारणों की पहचान करना है। साथ ही यह कदम मां से बच्चे में होने वाले संक्रमण (मदर-टू-चाइल्ड ट्रांसमिशन) को पूरी तरह रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:200 करोड़ के घोटाले में फरीदाबाद नगर निगम का इंस्पेक्टर गिरफ्तार

विभाग का लक्ष्य है कि नवजात शिशुओं में एचआईवी और सिफलिस के नए मामलों को शून्य तक लाया जाए, ताकि उन्हें एक स्वस्थ जीवन मिल सके। जिला एचआईव-एड्स नियंत्रण विभाग के अनुसार हर वर्ष तीन से चार बच्चे एचआईवी के साथ जन्म लेते हैं। इस बीमारी के साथ जन्मे बच्चे का जीवन काफी कष्टदायक है।

निजी अस्पताल भी शामिल किए जाएंगे

जिला स्तर पर यह जांच बीके अस्पताल सहित स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर की जाएगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सुविधा पहुंच सके। स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे गर्भवती महिलाओं की पहली जांच के समय ही उनके पति का भी परीक्षण सुनिश्चित करें। इससे संक्रमण से बचाव हो सकेगा।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा, सर्किल रेट 75 प्रतिशत तक बढ़ा

यह फायदा मिलेगा

बीके अस्पताल के चिकित्सकों का मानना है कि कई मामलों में पुरुषों में संक्रमण होने के बावजूद इसकी जानकारी नहीं होती, जिससे गर्भवती और फिर नवजात शिशु प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में पति की जांच को अनिवार्य करने से समय रहते उपचार संभव हो सकेगा और संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा।

निर्देशों का पालन सभी के लिए जरूरी

फरीदाबाद के उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरजिंदर सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देशों का पालन सभी के लिए जरूरी है। लोग अब खुद ही एचआईवी की जांच के लिए आगे आने लगे हैं। गर्भवती के साथ उसके पति की भी एचआईवी जांच कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बनेगा बहुमंजिला सुपरस्पेशलिटी सरकारी अस्पताल, CM नायब सैनी का ऐलान
Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।