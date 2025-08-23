Faridabad Harbir Malik killing case son murdered property dealer father body disposed with help of mother फरीदाबाद में बेटे ने की थी प्रॉपर्टी डीलर पिता की हत्या, मां की मदद से लाश ठिकाने लगाई लाश, Ncr Hindi News - Hindustan
Faridabad Harbir Malik killing case son murdered property dealer father body disposed with help of mother

फरीदाबाद में बेटे ने की थी प्रॉपर्टी डीलर पिता की हत्या, मां की मदद से लाश ठिकाने लगाई लाश

फरीदाबाद सेक्टर-75 स्थित टेरा सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलर हरबीर मलिक की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार शुक्रवार को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड पर लिया गया है। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 08:59 AM
फरीदाबाद सेक्टर-75 स्थित टेरा सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलर हरबीर मलिक की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार शुक्रवार को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड पर लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि हरवीर की बेटे साहिल ने हत्या की थी। मां ने शव को ठिकाने लगाने में साथ दिया था।

अजरौंदा निवासी कुलबीर ने 31 जुलाई को बीपीटीपी थाना में दी शिकायत में बताया था कि उनका भाई हरबीर अपने परिवार के साथ टेरा लवीनियम सोसाइटी सेक्टर 75 में रहता था। हरबीर को पत्नी, बेटा और साली मानसिक रूप से परेशान करते थे व उसके साथ मारपीट करते थे। इसके चलते पत्नी और बेटे से अलग होकर सेक्टर-सात में रहने लगे। 11 जुलाई से हरबीर का मोबाइल फोन बंद जा रहा था। जबकि उनकी पत्नी संगीता और बेटा साहिल 14 जुलाई को गांव अजरौंदा आए और बताया कि हरबीर विदेश घूमने गया है। 27 जुलाई को दोनों फिर अजरौंदा आए, जिनसे फिर पूछा तो बहाना कर के चले गए और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया।

ऐसे में आशंका में 31 जुलाई को बीपीटीपी थाना को शिकायत दी गई। अगले दिन एक अगस्त को पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने गुरुवार को हरबीर की पत्नी संगीता और बेटे साहिल को गिरफ्तार किया।

मां की मदद से शव जंगल में फेंका

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि 11 जुलाई को हरबीर का बेटा साहिर घर से बाहर गया हुआ था। जब वह रात में घर वापस आया तो हरबीर ने घर का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद साहिल पड़ोसी के मकान से होते हुए खिड़की के रास्ते घर घुसा पिता हरबीर के साथ मारपीट की। इसमें हरबीर की मौत हो गई। जब मृतक की पत्नी घर से आई तो देखा उनका पति मरा हुआ था। इसके बाद दोनों ने उसके शव को उठा कर अरावली जंगल में सिद्धदाता आश्रम के पास सूरजकुंड मार्ग पर बने पुलिस के नीचे फेंक दिया।