फरीदाबाद में बेटे ने की थी प्रॉपर्टी डीलर पिता की हत्या, मां की मदद से लाश ठिकाने लगाई लाश

फरीदाबाद सेक्टर-75 स्थित टेरा सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलर हरबीर मलिक की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार शुक्रवार को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड पर लिया गया है।

फरीदाबाद सेक्टर-75 स्थित टेरा सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलर हरबीर मलिक की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार शुक्रवार को अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड पर लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि हरवीर की बेटे साहिल ने हत्या की थी। मां ने शव को ठिकाने लगाने में साथ दिया था।

अजरौंदा निवासी कुलबीर ने 31 जुलाई को बीपीटीपी थाना में दी शिकायत में बताया था कि उनका भाई हरबीर अपने परिवार के साथ टेरा लवीनियम सोसाइटी सेक्टर 75 में रहता था। हरबीर को पत्नी, बेटा और साली मानसिक रूप से परेशान करते थे व उसके साथ मारपीट करते थे। इसके चलते पत्नी और बेटे से अलग होकर सेक्टर-सात में रहने लगे। 11 जुलाई से हरबीर का मोबाइल फोन बंद जा रहा था। जबकि उनकी पत्नी संगीता और बेटा साहिल 14 जुलाई को गांव अजरौंदा आए और बताया कि हरबीर विदेश घूमने गया है। 27 जुलाई को दोनों फिर अजरौंदा आए, जिनसे फिर पूछा तो बहाना कर के चले गए और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया।

ऐसे में आशंका में 31 जुलाई को बीपीटीपी थाना को शिकायत दी गई। अगले दिन एक अगस्त को पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने गुरुवार को हरबीर की पत्नी संगीता और बेटे साहिल को गिरफ्तार किया।