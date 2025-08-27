Faridabad government schools renovation crores of rupees will be spend know all details about it फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, नए सिरे से खर्च होंगे करोड़ों रुपये, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, नए सिरे से खर्च होंगे करोड़ों रुपये

फरीदाबाद के गांव ददसिया का प्राथमिक स्कूल काफी जर्जर हाल में हैं और पीडब्ल्यूडी को स्कूल भवन को जर्जर घोषित किए कई वर्ष हो गए हैं। इस जर्जर भवन में बच्चे जीवन को जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। स्कूल को नए सिरे से निर्माण के लिए पंचायत एवं ग्रामीणों द्वारा मांग की जाती रही।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबादWed, 27 Aug 2025 09:27 AM
फरीदाबाद मंडल के सरकारी स्कूलों को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसमें फरीदाबाद के गांव ददसिया स्थित प्राथमिक स्कूल, पलवल स्थित अलावलपुर के सरकारी स्कूल के भवन शामिल हैं। इसके अलावा नूंह के 81 स्कूलों का सौंदर्यीकरण कर बच्चों को पढ़ाई का अनुकूल माहौल दिया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर फरीदाबाद मंडल के स्कूलों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 70955800 रुपये का बजट पास किया और इसके निर्माण के लिए टेंडर भी जार किया है।

फरीदाबाद के गांव ददसिया का प्राथमिक स्कूल काफी जर्जर हाल में हैं और पीडब्ल्यूडी को स्कूल भवन को जर्जर घोषित किए कई वर्ष हो गए हैं। इस जर्जर भवन में बच्चे जीवन को जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। स्कूल को नए सिरे से निर्माण के लिए पंचायत एवं ग्रामीणों द्वारा मांग की जाती रही। अब हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने नए सिरे से निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसमें नंगला गुजरान स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की चाहर दीवारी के निर्माण का बजट भी शामिल है। स्कूल के निर्माण एक वर्ष का समय लगेगा।

अगले सत्र से विद्यार्थियों को खुले आसमान एवं जर्जर कमरों में बैठकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वह भी हवादार कमरों में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं, पलवल के अलावलपुर स्थित सरकारी स्कूल का भवन काफी जर्जर हाल में है। अब इस स्कूल को तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्माण किया जाएगा। नया भवन बनने से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत नूंह के 81 सरकारी स्कूलों सौंदर्यीकरण के लिए 23102557 रुपये खर्च करने का फैसला किया है। इसके स्कूल में रंगाई-पुताई, शौचालय, खेल मैदान, बागवानी, चाहरदीवारी सहित विभिन्न तरह के कार्य कराए जाएंगे।