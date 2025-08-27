फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, नए सिरे से खर्च होंगे करोड़ों रुपये

फरीदाबाद के गांव ददसिया का प्राथमिक स्कूल काफी जर्जर हाल में हैं और पीडब्ल्यूडी को स्कूल भवन को जर्जर घोषित किए कई वर्ष हो गए हैं। इस जर्जर भवन में बच्चे जीवन को जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। स्कूल को नए सिरे से निर्माण के लिए पंचायत एवं ग्रामीणों द्वारा मांग की जाती रही।

फरीदाबाद मंडल के सरकारी स्कूलों को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसमें फरीदाबाद के गांव ददसिया स्थित प्राथमिक स्कूल, पलवल स्थित अलावलपुर के सरकारी स्कूल के भवन शामिल हैं। इसके अलावा नूंह के 81 स्कूलों का सौंदर्यीकरण कर बच्चों को पढ़ाई का अनुकूल माहौल दिया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर फरीदाबाद मंडल के स्कूलों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 70955800 रुपये का बजट पास किया और इसके निर्माण के लिए टेंडर भी जार किया है।

अगले सत्र से विद्यार्थियों को खुले आसमान एवं जर्जर कमरों में बैठकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वह भी हवादार कमरों में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं, पलवल के अलावलपुर स्थित सरकारी स्कूल का भवन काफी जर्जर हाल में है। अब इस स्कूल को तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्माण किया जाएगा। नया भवन बनने से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।