Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad gang rape victim undergo surgery haryana women commission takes cognisance
फरीदाबाद गैंगरेप पीड़िता की होगी एक और सर्जरी, पुलिस से ऐक्शन रिपोर्ट तलब

फरीदाबाद गैंगरेप पीड़िता की होगी एक और सर्जरी, पुलिस से ऐक्शन रिपोर्ट तलब

संक्षेप:

हरियाणा महिला आयोग ने फरीदाबाद में 25 साल की महिला के साथ हुए गैंगरेप की घटना का संज्ञान लिया है। हरियाणा महिला आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। इस बीच नया खुलासा हुआ है कि पीड़िता के साथ हैवानियत की घटना किसी सामान्य वैन में नहीं वरन एंबुलेंस में हुई थी। 

Jan 04, 2026 05:09 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने फरीदाबाद में 25 साल की महिला के साथ हुए गैंगरेप की घटना का संज्ञान लिया है और पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। इस बीच पुलिस ने केस में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पीड़िता के साथ हैवानियत की घटना किसी सामान्य वैन में नहीं वरन एंबुलेंस में हुई थी। आरोपी एंबुलेंस में ड्राइवर और हेल्पर का काम करते थे। आरोपी यूपी के मथुरा और झांसी के निवासी बताए जाते हैं। आरोपी जेल में हैं जबकि पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता की एक और सर्जरी होने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऐक्शन रिपोर्ट तलब

इस बीच हरियाणा राज्य महिला आयोग ने फरीदाबाद में 25 साल की महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बात कर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पीड़िता के परिवार से भी बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि पीड़िता का इलाज चल रहा है। उसकी हालत अब स्थिर बनी है।

पीड़िता की होगी एक और सर्जरी

डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि पीड़िता के चेहरे पर गहरे घाव थे। इसके लिए शनिवार को उसकी सर्जरी की गई। कंधे में फ्रैक्चर के इलाज के लिए एक और सर्जरी होनी बाकी है। महिला की सहमति के बाद उसके दाहिने कंधे के फ्रैक्चर की सर्जरी की जाएगी। वहीं पुलिस के अनुसार, पीड़िता फरीदाबाद के सेक्टर 23 स्थित अपनी दोस्त के घर गई थी।

लिफ्ट देने के बहाने हैवानियत

घर लौटते समय उसने ऑटो रिक्शा से एनआईटी 2 चौक तक का सफर किया और फिर मेट्रो चौक तक पैदल गई। महिला सोमवार रात अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी तभी एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस के ड्राइवर और उसके साथी ने उसे लिफ्ट दी। घर छोड़ने के बजाय आरोपी उसे गुरुग्राम की ओर ले गए और चलती एम्बुलेंस में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद गैंगरेप कांड में बड़ा खुलासा, एंबुलेंस में ही हुई थी हैवानियत
ये भी पढ़ें:गुजरात में रिश्ते शर्मसार, बच्ची संग कई दिनों तक हैवानियत करते रहे मामा और भाई

मजिस्ट्रेट के सामने होगी आरोपियों की पहचान

आरोपी सुबह करीब 3 बजे पीड़िता को फरीदाबाद के राजा चौक के पास सड़क पर फेंक कर वे फरार हो गए। महिला आयोग की दखल के बाद मामले में पुलिस की सक्रियता और बढ़ गई है। मथुरा और झांसी के रहने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की हालत ठीक होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों की पहचान कराई जाएगी। पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।