यमुना का जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद में फिर आई बाढ़, बसंतपुर के 500 घरों में घुसा पानी

यमुना नदी में फिर जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद में बसंतपुर इलाके की कई कॉलोनियों के करीब पांच सौ घरों में एक बार फिर पानी घुस गया। इससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग ट्यूब की मदद से घरों से बाहर निकले। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 29 Aug 2025 07:29 AM
यमुना नदी में फिर जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद में बसंतपुर इलाके की कई कॉलोनियों के करीब पांच सौ घरों में गुरुवार सुबह एक बार फिर पानी घुस गया। इससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग ट्यूब की मदद से घरों से बाहर निकले। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बिजली निगम भी सुरक्षा के लिहाजा से क्षेत्र की बिजली काट दी है।

जानकारी के अनुसार, घरों में पानी घुसने से सबसे अधिक दिक्कत यमुना के तलहटी में स्थित शिव इंक्लेव पार्ट दो, तीन, गड्डा कॉलोनी, नंबरदार कॉलोनी, अटल कॉलोनी में रह रहे लोगों को हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार सुबह अधिकांश लोग ड्यूटी जाने और अन्य कामकाज करने की तैयारी में थे। सुबह करीब 7:00 बजे देखा कि यमुना का जलस्तर बढ़ गया। कुछ ही देर में कई घरों तक पानी पहुंच गया। लोगों ने तुरंत डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पल्ला, नवीन नगर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई।

मैदानी इलाकों में भी आ सकता है पानी

स्थानीय लेागों ने बताया कि साल-2023 में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी पुस्ता पार कई इलाकों में पहुंच गया था। बसंतपुर पुस्ता के आसपास बसे ईस्माइलपुर, शिव इंक्लेव, पंचशील इंक्लेव,ज्ञान मंदिर रोड, नवीन नगर, जगमाल इंक्लेव, रोशन नगर, सूर्या नगर की सड़कों पानी फैल जाने से डर का माहौल है।

इसलिए बढ़ा यमुना का जलस्तर

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रेां में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा फरीदाबाद समेत हरियाणा के भी अधिकांश जिलों मे तीन दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि इसके चलते हथिनीकुंड बैराज से हजारों क्यूसेक पानी छोड़े गए हैं। इससे यमुना में पानी का स्तर सुबह तक 48 हजार क्यूसेक से अधिक हो गया। इससे आसपास के इलाकों में स्थित घरों में पानी घुस गया। सिचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए जुलाई महीने से यमुना के आसपास रह रहे लोगों को जागरूक किया जा रहा था।

घरों में तीन फीट तक पानी

यमुना मे पानी बढ़ने से दो हजार से अधिक लोगों की दिक्कत बढ़ गईं। स्थानीय लोगों के घर मे करीब एक तीन फिट तक पानी घुसा रहा| सुबह से दोपहर तक लोग अपने घरो से सामान निकालते दिखे। हालांकि, कई लोग ऐसे भी थे जो पिछले हफ्ते आई बाढ़ के दौरान ही सुरक्षित स्थान पर चले गए, जो अभी तक नहीं लौटे थे।

एक लाख लोग प्रभावित

पल्ला-ईस्माइलपुर रोड बसंतपुर गांव और पुस्ता को जोड़ता है। इस मार्ग के दोनों ओर एक दर्जन के आसपास कॉलोनियों और गांव बसे हैं। अगवानपुर, बसंतपुर गांव के अलावा कई नई-नई कॉलोनियां बसी हैं। यहां की आबादी एक लाख के आसपास है। इनमें से अधिकांश की दूरी यमुना से करीब एक सौ से 500 मीटर तक होगी।

इन गांवों में भी बढ़ी चिंता

सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यमुना में पानी जमा रहने की झमता करीब दो लाख क्यूसेक तक है। लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र समेत पहाड़ों पर बारिश हो रही है, इससे यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा होने की आशंका है। इससे बसंतपुर, ददसिया, किडावली, लालपुर, मौजमाबाद, भस्कोला, महावतपुर,अमीपुर, सिधोला, चिरसी, कबूलपुर पट्टी महताब, कबूलपुर पट्टी, परवरीश गांव आदि स्थानों में बाढ़ आने की आशंका है। ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि किसी प्रकार कि परेशानी होने पर आमजन पुलिस कंट्रोल रूम नंबर-9999150000 या डायल-112 पर कॉल करें।