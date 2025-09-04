एक मंजिल तक डूब गए मकान, 20 हजार लोग सड़कों पर; NCR में कहां ऐसा हाल

फरीदाबाद में यमुना उफान पर है। यमुना की तलहटी में बसी करीब दस कॉलोनियां और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। अधिकांश घरों में पानी भर गया। नतीजतन करीब 20 हजार लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए। यमुना की तलहटी में बसे गांव बसंतपुर मे सबसे ज्यादा हालात खराब हो गए हैं।

बसंतपुर इलाके के बसंतपुर पार्ट दो, गड्डा कॉलोनी, पहलवान कॉलोनी, नंबरदार कॉलोनी, शिव इंक्लेव दो, पार्ट तीन, अजय नगर पार्ट एक,पार्ट दो पार्ट तीन, अटल चौक, बजरंग चौक, विष्णु कॉलोनी आदि के भारी संख्या में लोग लगातार मकानों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में जा रहे हैं। लोग अपने साथ जरूरी सामान लेकर पानी भरे रास्तों से निकल रहे हैं।

सबसे अधिक पानी 2023 में आया था जानकारी के अनुसार साल-2023 में यमुना का जलस्तर तीन लाख क्यूसेक पार गया था। साल-2023 में यमुना में 3.72.225 क्यूसेक पानी आया था और इससे यमुना के अंदर स्थित खेतों, तलहटी में बने घरों में पानी घुस गया था। साथ ही साल-2023 में यमुना का पानी पुस्ता पार के कॉलोनियों में भी घुस गया था। अधिकारियों कहना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 167 लोगों को राहत शिविर में भेजा है। फिलहाल जिले में सात राहत शिविर सक्रिय हैं, जहां लोगों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जा रही है।

ओखला बैराज में 193.70 मीटर तक चिह्नित जानकारी के अनुसार ओखला बैराज में 193.70 मीटर तक फ्लड प्वाइंट यानि खतरे का निशान चिह्नित है। जानकारों का कहना है कि ओखला बैराज में मौजूदा समय में 200. 20 मीटर से उपर पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है।

कैंप में नहीं जा रहे लोग बसंतपुर इलाके के बाढ़ पीड़ित सरकार की तरफ से बनाए गए राहत शिविर में जाने को लोग तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि शिविर में समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वह सड़क पर ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बसंतपुर गांव स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। बुधवार सुबह वहां केवल एक ही राहुल नामक बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के साथ पहुंचे। पीड़ित मूलरूप से यूपी के कासगंज के रहने वाले हैं और वह यमुना किनारे झुग्गी बनाकर खेतों में काम करते हैं। पीड़ित ने बताया कि जिला प्रशासन के कहने पर वह परिवार समेत शिविर में आए। लेकिन यहां उनके लिए खाने-पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं है।

यमुना में हर घंटे हजारों क्यूसेक बढ़ा पानी फरीदाबाद से गुजर रहे यमुना में ओखला बैराज से पानी छोड़ा जाता है। बुधवार सुबह 11 बजे तक ओखला बैराज से यमुना में एक लाख 92 हजार 612 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद दोपहर एक बजे करीब एक लाख 96 हजार 774 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दोपहर दो बजे तक पानी में यह स्थिरता बनी रही। फिर दोपहर बाद करीब चार बजे ओखला बैराज से यमुना में पानी दो लाख नौ हजार 439 क्यसेक पानी छोड़ा गया। इसके एक घंटे बाद शाम पांच बजे दो लाख 13 हजार 718 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बुधवार को यमुना का जलस्तर खतरे से अधिक हो गया।

27 गांव संवेदनशील घोषित जिला फरीदाबाद में यमुना नदी के तटवर्ती 27 गांवों को प्रशासन ने संवेदनशील घोषित किया है। इन सभी गांवों में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीडीपीओ, बीडीपीओ, ग्राम सचिव, सरपंच व पटवारी स्तर के अधिकारियों की फील्ड में मौजूद होकर निरंतर स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। वहीं, सबसे अधिक संवेदनशील श्रेणी में बसंतपुर, किडावली, लालपुर, महावतपुर, राजपुर कलां व तिलोरी खादर, अमीपुर व चिरसी, मंझावली, चंदपुर, मोठुका, अरुआ, छांयसा और मोहना को रखा गया है।

इन इलाकों में चिंता बढ़ी यमुना का जलस्तर बढ़ने से बसंतपुर, ददसिया, किडावली, लालपुर, मौजमाबाद, भस्कोला, महावतपुर, अमीपुर, सिधोला, चिरसी, नचौली, कबूलपुर पट्टी महताब, कबूलपुर पट्टी, परवरीश गांव में बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई। प्रशासन सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है।