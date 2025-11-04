Hindustan Hindi News
दो दिन पहले माफी और अब मारी गोली; कहां से कनिष्का के पीछे पड़ गया था जतिन, फरीदाबाद कांड की पूरी कहानी

दो दिन पहले माफी और अब मारी गोली; कहां से कनिष्का के पीछे पड़ गया था जतिन, फरीदाबाद कांड की पूरी कहानी

संक्षेप: फरीदाबाद में 17 साल की एक लड़की को दिनदहाड़े गोली मारकर फरार हुआ आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन दो दिन पहले ही उसने लड़की के घरवालों के सामने माफी भी मांगी थी।

Tue, 4 Nov 2025 03:17 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद में 17 साल की एक लड़की को दिनदहाड़े गोली मारकर फरार हुआ आरोपी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन दो दिन पहले ही उसने लड़की के घरवालों के सामने माफी भी मांगी थी। जेईई की तैयारी में जुटी पीड़िता और आरोपी की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी।

फरीदाबाद के श्याम कॉलोनी में सोमवार को 17 साल की कनिष्का के कंधे और पेट में तब गोली मारी गई जब वह एक लाइब्रेरी से घर लौट रही थी। हमलावर की पहचान 20 साल के जतिन मंगला के रूप में हुई है जो मूल रूप से गुरुग्राम के सोहना का रहने वाला है। कनिष्का की हालत अब स्थिर है और सेक्टर 8 के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक लड़का सड़क किनारे खड़ा और बेहद नजदीक जाकर गोली मारता है और फिर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए चार टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस के मुताबिक भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली कनिष्का ओपन एजुकेशन बोर्ड से 12वीं की स्टूडेंट है। उसे मंगला पिछले कई महीनों से परेशान करता था। पुलिस ने बताया कि मंगला और कनिष्का एक ही लाइब्रेरी में जाते थे। बल्लभगढ़ के एसएचओ श्मशेर सिंह ने बताया, 'आरोपी ने छह महीने पहले क्लासमेट लाइब्रेरी में पंजीकरण कराया था। जबकि लड़की एक साल पहले से वहां जाती थी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट ने बताया कि जतिन पास के एक कॉलेज में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था।'

अधिकारी ने बताया कि मंगला लड़की को अकेला नहीं छोड़ता था। वह लगातार उसके आसपास चक्कर काटता रहता था। इस वजह से एडमिशन के 15 दिन के भीतर ही उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इसी तरह कनिष्का को भी हटा दिया गया। पांच महीने पहले कनिष्का ने दोबारा एडमिशन ले लिया, लेकिन जतिन को ऐसा करने से रोक दिया गया। इसके बाद भी वह लगातार उसका पीछा करता रहा। अब उसने कनिष्का पर जानलेवा हमला कर दिया।

