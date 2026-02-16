Hindustan Hindi News
ऊंची लपटें, काला धुआं और एक किलोमीटर तक धमाकों की आवाज, फरीदाबाद वर्कशॉप में कैसे लगी भीषण आग

Feb 16, 2026 10:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबद के सेक्टर-24 मुजेसर स्थित कालका ऑयल कटर वर्कशॉप में सोमवार को अचानक जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज करीब एक किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

फरीदाबद के सेक्टर-24 मुजेसर स्थित कालका ऑयल कटर वर्कशॉप में सोमवार को अचानक जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज करीब एक किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगीं और पूरे क्षेत्र में काला धुआं फैल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों और दुकानों में बैठे लोग सहम गए और तुरंत बाहर निकल आए। हर तरफ खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था।

कंपनी के पीछे की गली में पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर लोगों की आवाजाही रोक दी। सूचना मिलते ही दमकल की 20 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक मुजेसर स्थित मैसर्स कालका ऑयल कटर वर्कशॉप में सीएनसी मशीन से स्टील और एल्मुनीयम की कटिंग का काम होता है। सोमवार शाम करीब 4:00 बजे एक क्रेन में वेल्डिंग हो रही थी। वेल्डिंग की चिंगारी से आग वर्कशॉप में लग गई। इस आग को बुझा लिया गया। लेकिन इस बीच आग की चिंगारी वर्कशॉप के बराबर में दुकानों के बाहर रखे तेल और केमिकल के ड्रमों में जा गिरी। इससे आग अधिक भयावह हो गई।

कुछ ही मिनटों में तेज धमाकों के साथ आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। इस आगजनी में मौके पर लोगों को बचाने पहुंचे सब-इंस्पेक्टर रवि, सिपाही अजनेश, एसपीओ अभिषेक, दो फायर ब्रिगेडकर्मी, मनोज, लुकमान, अनीष, राकेश, विपिन, रविंद्र, सोनू, शीशपाल, अशोक, प्रदीप सहित 35 लोग झुलस गए। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि आग के पुख्ता कारण का पता नहीं चल सका है। फिलहाल लोगों का उपचार करवाना प्राथमिकता है।

