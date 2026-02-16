Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

20 मिनट तक धमाके, लोग बोले- लगा जैसे भूकंप आया हो; फरीदाबाद अग्निकांड की कहानी

Feb 16, 2026 10:32 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, धनंजय चौहान
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद के सेक्टर-24 में एक वर्कशॉप में हुए जोरदार धमाकों और भीषण आग से हड़कंप मच गया। धमाके इतने तेज थे कि लोगों को भूकंप जैसा अहसास हुआ। दमकल की 27 गाड़ियों ने 4 घंटे में आग पर काबू पाया।

20 मिनट तक धमाके, लोग बोले- लगा जैसे भूकंप आया हो; फरीदाबाद अग्निकांड की कहानी

फरीदाबाद के सेक्टर-24 मुजेसर स्थित अस्थाई औद्योगिक क्षेत्र की एक वर्कशॉप में सोमवार को अचानक हुए लगातार धमाकों और भीषण आग की घटना से पूरा इलाका दहल उठा। करीब 20 मिनट तक एक के बाद एक हुए जोरदार विस्फोटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। धमाकों के साथ उठती आग की लपटें और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देता रहा। इस दौरान आसपास की वर्कशॉप और फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर व कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागे, जबकि पास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी घबराकर घरों से बाहर निकल आए।

दमकल की 27 गाड़ियां लगाई गईं

सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दमकल की 27 गाड़ियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। हालांकि आग की चपेट में आने से 20 से अधिक वाहन जल गए। पुलिस की टीम मौके पर जांच में जुटी है।

लोग बोले- लगा जैसे भूकंप आया हो

घटना स्थल के पास एक वर्कशॉप में काम करने वाले प्रत्यक्षदर्शी कमल मोहन, राकेश और दीपक गुप्ता ने बताया कि उनकी वर्कशॉप में स्प्रिंग बनाने का काम होता है। शाम करीब चार बजे वह अपनी वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तभी तेज धमाका हुआ, धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें लगा मानो जैसे भूकंप आ गया हो।

धमाकों पर धमाके, एक किलोमीटर तक कंपन

मुख्य द्वार पर लगा गेट जोरदार आवाज से खुल गया, लगा किसी ने टक्कर मारी है। इस दौरान करीब एक किलोमीटर तक जमीन तक हिलती महसूस हुई और कुछ स्थानों पर खिड़कियों के शीशे भी कंपन से चटख गए। वहीं आसपास काम कर रहे अन्य कर्मचारियों ने बताया कि पहले एक जोरदार धमाका हुआ, फिर कुछ मिनटों के अंतराल पर कई विस्फोट होते रहे। धमाकों के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

भागते नजर आए लोग

मजदूर, दुकानदार और स्थानीय लोग सभी अपने को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही मुजेसर थाना और आसपास की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने से रोक दिया।

कहीं इस वजह से तो नहीं हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शी कमल मोहन के अनुसार, जिस वर्कशॉप में धमाका हुआ उसके पीछे एक वर्कशॉप है। उसमें एक सिलिंडर में ब्लॉस्ट होने की आशंका है। इससे सटी वर्कशॉप की दीवार गिर गई, दो लोग दब गए, दीवार गिरने से वर्कशॉप के प्रथम लगी एक सीएनसी मशीन और कर्मचारी नीचे की मशीन पर गिर गए। वर्कशॉप के बाहर 20 से अधिक केमीकल से भरे ड्रम रखे थे। इनमें एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास खड़े वाहन भी आग की चपेट में आ गए।

चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि शुरुआत में उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। आग तेजी से फैलती जा रही थी और अंदर रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण बीच-बीच में छोटे-छोटे विस्फोट भी होते रहे। करीब चार घंटे तक लगातार पानी और फोम का इस्तेमाल कर आग को पूरी तरह बुझाया गया। दमकल कर्मियों ने आसपास की वर्कशॉप तक आग फैलने से रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन, Feb में इतनी गर्मी क्यों? बारिश का येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:रामगढ़ में खुलेगा झारखंड का पहला 'ट्रांसकैफे', ट्रांसजेंडर संभालेंगे कमान
ये भी पढ़ें:दिल्ली में चमचमाएंगी 1000 किमी सड़कें; एमसीडी को 1330 करोड़ की सौगात
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;