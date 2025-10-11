बेटियों की हत्या कर पिता ने किया था सुसाइड; पुलिस ने साली को दबोचा
फरीदाबाद के नेकपुर गांव में एक शख्स ने अपनी दो बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में जांच के दौरान अपराध जांच शाखा सेक्टर-48 की टीम ने मृतक की साली को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस ने दो आरोपियों को अदालत में पेश किया। इनमें से आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं महिला के प्रेमी मंजीत को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
पूछताछ में सामने आया है कि 26-27 सितंबर को मृतक कर्मवीर के साथ उसकी पत्नी और अन्य ससुरालियों ने झगड़ा किया था। आरोपी पक्ष मृतक से रकम ऐंठना चाहता था। आरोप है कि मृतक को झूठे केस में फंसाकर रकम ऐंठने के लिए पुलिस को छेड़छाड़ की झूठी शिकायत भी दी थी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
अपराध जांच शाखा प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी महिला मृतक की साली है। उसे उसके प्रेमी मंजीत के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। बता दें कि तीन अक्तूबर की सुबह थाना धौज क्षेत्र के अंतर्गत गांव नेकपुर निवासी कर्मवीर ने अपने बच्चों का गला घोंट दिया था। वहीं खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इस घटना में उसकी दो बेटियों की मौत हो गई थी। मामले के संबंध में मृतक के भाई ने बताया था कि रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने से आहत होकर उसके भाई कर्मवीर ने यह कदम उठाया था। इस पर थाना धौज में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।