बेटियों की हत्या कर पिता ने किया था सुसाइड; पुलिस ने साली को दबोचा

फरीदाबाद के नेकपुर गांव में एक शख्स ने अपनी दो बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में जांच के दौरान अपराध जांच शाखा सेक्टर-48 की टीम ने मृतक की साली को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस ने दो आरोपियों को अदालत में पेश किया। इनमें से आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं महिला के प्रेमी मंजीत को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

पूछताछ में सामने आया है कि 26-27 सितंबर को मृतक कर्मवीर के साथ उसकी पत्नी और अन्य ससुरालियों ने झगड़ा किया था। आरोपी पक्ष मृतक से रकम ऐंठना चाहता था। आरोप है कि मृतक को झूठे केस में फंसाकर रकम ऐंठने के लिए पुलिस को छेड़छाड़ की झूठी शिकायत भी दी थी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।