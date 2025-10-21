Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में दिवाली पर दामाद ने ससुरालियों पर किया हमला, ASI ससुर और 2 साले घायल

फरीदाबाद में दिवाली पर दामाद ने ससुरालियों पर किया हमला, ASI ससुर और 2 साले घायल

संक्षेप:  दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर आए ससुरालियों पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने एक साले को गोली मार दी, जबकि ससुर और एक अन्य साले को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया गया।

Tue, 21 Oct 2025 12:13 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर आए ससुरालियों पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने एक साले को गोली मार दी, जबकि ससुर और एक अन्य साले को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया गया। हमले में घायल हुए ससुर फरीदाबाद में पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। सारन थाना पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपी जीजा समेत करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, नंगला एंक्लेव पार्ट-एक निवासी रामबाबू ने अपनी बेटी सीमा की शादी नंगला-गाजीपुर रोड इलाका निवासी आशीष के साथ की थी। आशीष मेडिकल स्टोर चलाता है।

18 अक्टूबर को आशीष की पत्नी सीमा ने अपने मायके में फोन कर बताया कि ससुराल वाले झगड़ा कर रहे हैं। इस पर मायके वाले बेटी की ससुराल पहुंचकर उन्हें समझाकर आ गए थे। आरोप है कि अगले दिन फिर से सीमा के साथ झगड़ा किया गया। इसकी सूचना मिलने पर सीमा के मायके वाले फिर उसकी ससुराल पहुंच गए। इस बार सीमा के पति ने अपने कुछ साथियों को पहले से ही वहां बुलाया हुआ था।

आरोप है कि आशीष के साथियों ने सीमा के मायके वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी और गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली साले रॉबिन के पेट में जा लगी, जबकि घायल रॉबिन का भाई वंश और पिता रामबाबू भी मारपीट में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर आशीष, भूरा, विक्रम अवाना, कल्लू अवाना, मोनू, सुशील और करीब 15-20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

