फरीदाबाद में बड़ा हादसा; फैक्ट्री में भीषण आग, 2 पुलिसकर्मियों समेत 15 झुलसे

Feb 16, 2026 06:32 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के सेक्टर 24 की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 15 लोग झुलस गए हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए बीके अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल दमकल विभाग की टीमें मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं।

फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में दो पुलिसकर्मियों समेत 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन घायलों को इलाज के लिए बीके अस्पताल ले जाया गया है। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।

15 लोग झुलसे

एक अधिकारी ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर-24 स्थित औद्योगिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लगभग 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लाए गए तेल के ड्रम थे की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।

बीके अस्पताल ले जाए गए घायल लोग

सूचना मिलते ही प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर जिसके बाद आनन-फानन में राहत कार्य शुरू किया गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को उपचार के लिए पास के बीके अस्पताल ले जाया जा रहा है जहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

मशीन में लगी और तेल के ड्रामों को चपेट में लिया

एक अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया गया है। बताया जाता है कि पहले सीएनसी मशीन में आग लगी और उसने तेल और थीनर के ड्रामों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और वह धू-धू कर जल उठी। यह घटना फैक्टरियों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर सवाल उठाती है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

दिल्ली में भी धू-धू कर जली फैक्ट्री

बता दें कि दिल्ली के शहजादा बाग में भी एक फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न 11:37 बजे प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। दूर से ही इस फैक्ट्री से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

