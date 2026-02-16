फरीदाबाद में बड़ा हादसा; फैक्ट्री में भीषण आग, 2 पुलिसकर्मियों समेत 15 झुलसे
फरीदाबाद के सेक्टर 24 की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 15 लोग झुलस गए हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए बीके अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल दमकल विभाग की टीमें मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं।
फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में दो पुलिसकर्मियों समेत 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन घायलों को इलाज के लिए बीके अस्पताल ले जाया गया है। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।
15 लोग झुलसे
एक अधिकारी ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर-24 स्थित औद्योगिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लगभग 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लाए गए तेल के ड्रम थे की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।
बीके अस्पताल ले जाए गए घायल लोग
सूचना मिलते ही प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर जिसके बाद आनन-फानन में राहत कार्य शुरू किया गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को उपचार के लिए पास के बीके अस्पताल ले जाया जा रहा है जहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
मशीन में लगी और तेल के ड्रामों को चपेट में लिया
एक अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया गया है। बताया जाता है कि पहले सीएनसी मशीन में आग लगी और उसने तेल और थीनर के ड्रामों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और वह धू-धू कर जल उठी। यह घटना फैक्टरियों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर सवाल उठाती है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास जारी हैं।
दिल्ली में भी धू-धू कर जली फैक्ट्री
बता दें कि दिल्ली के शहजादा बाग में भी एक फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न 11:37 बजे प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। दूर से ही इस फैक्ट्री से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।