छेड़छाड़ से परेशान 11वीं कक्षा की छात्रा ने हाथ की नस काटी, फोन पर धमकी भी दी थी

फरीदाबाद में एक 16 वर्षीय छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुटी हुई है।

फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में रह रही 16 वर्षीय 11वीं की एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर अपने हाथ की नस काट ली। छात्रा को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची सेक्टर-58 थाना की पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास 24 अगस्त को किया। परिजनों ने उसे जब अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया तो अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह एक निजी स्कूल में पढ़ती है। जुलाई में उसकी मुलाकात बल्लभगढ़ के दीपक से हुई। वह स्कूल जाते वक्त उससे छेड़छाड़ करता था। छात्रा डर के चलते किसी को कुछ नहीं बता रही थी। उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी पढ़ाई न छूट जाए।

गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती पीड़िता का कहना है कि आरोपी की हरकत से वह काफी डर गई। ऐसे में उसने आत्महत्या करने की सोचने लगी। 24 अगस्त को रात में ही उसने अपने एक हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया।

परिजन उसे गंभीर हालत में नजदीक स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना सेक्टर-58 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-58 थाना के एसएचओ प्रभारी विनोद कमार ने बताया कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। आरेापी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।