फरीदाबाद: इंजीनियरिंग की छात्रा वंशिका के सुसाइड मामले पिता का बड़ा खुलासा

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वाईएमसीए) के हॉस्टल के कमरे में एक 22 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थर्ड ईयर स्टूडेंट थी। छात्रा की लाश हॉस्टल रूम में फंदे से लटकी पाई गई। छात्रा की पहचान वंशिका के रूप में हुई है। वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी। सुसाइड के वजह की छानबीन के बीच पीड़िता के पिता ने एक बड़ा खुलासा किया है।

वंशिका के पिता अविनाश ने खुलासा किया है कि फांसी लगाने से ठीक पहले उसकी सौरभ नाम के एक शख्स से तीखी बहस हुई थी। उन्होंने बताया कि सौरभ भी रेवाड़ी का ही रहने वाला है। वंशिका के पिता अविनाश ने हॉस्टल के एक कर्मचारी पर भी वंशिका को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस बीच यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में कहा है कि वारदात की वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है।

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा कि छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया। यदि परिजन हॉस्टल की किसी कर्मचारी के बारे में शिकायत करना चाहते हैं या इसकी जांच कराना चाहते हैं तो वे पुलिस को अपनी शिकायत दे सकते हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि उनको अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉस्टल में वंशिका के कमरे में दो और छात्राएं रहती थीं। उनमें से एक कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के लिए अपने गांव गई थी जबकि दूसरी पिंकी वहीं थी। बताया जाता है कि शनिवार को दोपहर के वक्त वंशिका ने पिंकी को कपड़े बदलने के बहाने कमरे से बाहर भेज दिया था। इसके बाद फांसी लगा ली थी।

वंशिका के पिता अविनाश ने बताया कि वंशिका राखी के लिए आती लेकिन इस साल यह कहकर रुक गई कि वह जन्माष्टमी पर आएगी। यदि वह आई तो उसका कमरा फिर से बदल दिया जाएगा। अविनाश का कहना है कि पिंकी ने उनको बताया था कि वंशिका अक्सर सौरभ से बात करती थी। उसने यह भी बताया कि शनिवार को भी उसकी सौरभ से फोन पर बहस हुई थी।