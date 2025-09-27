फरीदाबाद में दो एनकाउंटर: वॉन्टेड कमल भड़ाना समेत 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में अपराध शाखा सेक्टर-30 और सेंट्रल की टीम ने शनिवार सुबह अलग-अलग स्थानों पर दो मुठभेड़ों के दौरान चार आरोपियों को काबू कर लिया। इनमें वॉन्टेड बदमाश कमल भड़ाना भी शामिल है, जो कई मामलों में फरार चल रहा था।

जानकारी के मुताबिक, पहली मुठभेड़ आज सुबह करीब 4 बजे पाली-सूरजकुंड रोड पर हुई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो बदमाशों को काबू किया, जिनमें से एक बदमाश शशिकांत के पैर में गोली लगी है।

इन आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पाली-भांकरी रोड पर मुख्य आरोपी कमल भड़ाना को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। यहां भी बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कमल भड़ाना समेत दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। कमल भड़ाना के पैर में भी गोली लगी है।