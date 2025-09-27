faridabad encounter four criminals arrested kamal bhadana फरीदाबाद में दो एनकाउंटर: वॉन्टेड कमल भड़ाना समेत 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद में दो एनकाउंटर: वॉन्टेड कमल भड़ाना समेत 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में अपराध शाखा सेक्टर-30 और सेंट्रल की टीम ने शनिवार सुबह अलग-अलग स्थानों पर दो मुठभेड़ों के दौरान चार आरोपियों को काबू कर लिया। इनमें वॉन्टेड बदमाश कमल भड़ाना भी शामिल है, जो कई मामलों में फरार चल रहा था।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। सरसमलSat, 27 Sep 2025 09:20 AM
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में शनिवार सुबह अपराध शाखा सेक्टर-30 और सेंट्रल टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों में वॉन्टेड बदमाश कमल भड़ाना भी शामिल है, जो कई मामलों में फरार चल रहा था। इन कार्रवाइयों में दो आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, पहली मुठभेड़ आज सुबह करीब 4 बजे पाली-सूरजकुंड रोड पर हुई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो बदमाशों को काबू किया, जिनमें से एक बदमाश शशिकांत के पैर में गोली लगी है।

इन आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पाली-भांकरी रोड पर मुख्य आरोपी कमल भड़ाना को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। यहां भी बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कमल भड़ाना समेत दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। कमल भड़ाना के पैर में भी गोली लगी है।

पुलिस के अनुसार, कमल भड़ाना पर हाल ही में गाजीपुर रोड डबुआ में एक महिला पर जानलेवा हमला करने का आरोप है और वह काफी समय से फरार था। इस मामले में विस्तृत जानकारी के लिए एसीपी वरुण कुमार दहिया ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।