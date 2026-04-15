काम की बात: फरीदाबाद के इन क्षेत्रों में नई पाइप लाइन बिछेगी, पेयजल आपूर्ति में नहीं होगी दिक्कत
फरीदाबाद में पानी की आपूर्ति सुधारने की तैयारी शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में पानी की नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इससे लोगों को नियमित और साफ पानी मिलेगा। पुरानी खराब लाइनों को भी बदला जाएगा। नगर निगम ने इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है।
फरीदाबाद में पानी की आपूर्ति सुधारने की तैयारी शुरू हो गई है। कई क्षेत्रों में पानी की नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इससे लोगों को नियमित और साफ पानी मिलेगा। पुरानी खराब लाइनों को भी बदला जाएगा। नगर निगम ने इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है।
फरीदाबाद के अशोका-3 के कनिष्क रेजिडेंसी इलाके में और वार्ड-24 के नांगपुर डेयरी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा। नगर निगम इसके लिए नई पाइप लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा। इसके लिए निविदा जारी कर दी है।
पानी की आपूर्ति सुधारने की तैयारी शुरू हो गई है। नई जल पाइप लाइन बिछने से लोगों को नियमित और साफ पानी मिलेगा। पुरानी खराब लाइन को बदलकर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। नगर निगम ने इस काम के लिए करीब 4.82 लाख रुपये की लागत से निविदा जारी की है। इसके जरिए निर्माण कंपनी का चयन किया जाएगा, जो नई पाइप लाइन बिछाने और पुरानी पाइप लाइन को बदलने का काम करेगा।
22 अप्रैल के बाद काम शुरू करने की तैयारी है। यह काम करीब 95 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इलाके में कई जगह पुरानी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। नई लाइन लगने के बाद रिसाव की समस्या कम होगी और पानी का दबाव भी बेहतर रहेगा। काम पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को साफ और नियमित पानी मिलेगा।
वार्ड-24 के नांगपुर डेयरी और आसपास के क्षेत्रों में पानी की दिक्कत जल्द खत्म होने की उम्मीद है। यहां पुरानी खराब जल आपूर्ति लाइन को बदलकर नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इस काम पर करीब 4.41 लाख रुपये खर्च होंगे। नगर निगम की योजना के अनुसार यह कार्य पोलू भडाना वाली गली, नांगपुर डेयरी और वार्ड-24 के अन्य हिस्सों में किया जाएगा।
इन क्षेत्रों में पुरानी सीआई जल आपूर्ति लाइन बार-बार बंद हो जाती थी, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती थी। कई बार पानी की आपूर्ति पूरी तरह रुक जाती थी। नई जल पाइप लाइन बिछने के बाद पानी का प्रवाह सुचारु होगा। रिसाव और जाम की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। इससे लोगों को नियमित और पर्याप्त पानी मिल सकेगा।
इस काम को करीब 160 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराने पाइप हटाकर नई मजबूत पाइप लाइन डाली जाएगी, जिससे लंबे समय तक सुविधा बनी रहेगी। काम पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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