फरीदाबाद में पानी नहीं देने पर Dominos स्टोर मैनेजर को दोस्तों संग पीटा, पुलिस देखती रही तमाशा
दिल्ली-NCR के फरीदाबाद में पानी मांगने को लेकर हुए विवाद में Domino's पिज्जा के एक स्टोर मैनेजर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सेक्टर-12 स्थित आउटलेट में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
दिल्ली-NCR के फरीदाबाद में पानी मांगने को लेकर हुए विवाद में Domino's पिज्जा के एक स्टोर मैनेजर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सेक्टर-12 स्थित आउटलेट में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित मैनेजर का आरोप है कि विवाद के दौरान युवक ने पहले उसे थप्पड़ मारे और फिर अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी उसके साथ मारपीट जारी रही, लेकिन पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। हालांकि, पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की बात कही है।
पानी मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद
एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़ित की पहचान 22 वर्षीय नितेश कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है और फिलहाल फरीदाबाद के सेक्टर-31 स्थित विनय नगर में रहता है। नितेश पिछले एक साल से सेक्टर-12 के Domino's आउटलेट में मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। नितेश के मुताबिक, 2 नवंबर की रात वह एक अन्य कर्मचारी के साथ स्टोर में काम कर रहा था।
जबकि बाकी तीन कर्मचारी ऑर्डर की डिलीवरी करने बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अजय नाम का एक युवक आउटलेट पर पहुंचा और पानी मांगा। स्टोर में कर्मचारियों की संख्या कम होने और काम में व्यस्तता के कारण वहां मौजूद कर्मचारियों को उसकी बात सुनाई नहीं दी। इससे नाराज होकर युवक ने विवाद शुरू कर दिया। नितेश का आरोप है कि उसने युवक को शांत रहने के लिए कहा तो वह भड़क गया और उसे थप्पड़ मारने लगा। इसके बाद युवक के कई साथी भी आउटलेट के अंदर पहुंच गए और मारपीट में शामिल हो गए।
पुलिस के सामने भी मारपीट का आरोप
नितेश ने बताया कि स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। मारपीट के बाद उसने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। उसका आरोप है कि पुलिसकर्मियों के मौके पर पहुंचने के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। नितेश का दावा है कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी उसके साथ मारपीट होती रही और वे खड़े होकर देखते रहे। पीड़ित ने बाद में पुलिस को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन उसका आरोप है कि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
वहीं, सेंट्रल थाना प्रभारी सतबीर ने बताया कि मामले में शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस आउटलेट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह का भी पता लगाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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