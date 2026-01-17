40 रुपए के पानी के लिए देना होगा 3000 मुआवजा, रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग पहुंचा था ग्राहक

संक्षेप: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है। आयोग ने रेस्टोरेंट को 3000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है। आयोग ने रेस्टोरेंट को 3000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार करते हुए कहा कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है। शिकायतकर्ता आकाश शर्मा 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। खाना खाने के दौरान जब उसने पीने का पानी मांगा तो रेस्टोरेंट स्टाफ ने मुफ्त पीने का पानी देने से इनकार कर दिया। कहा कि ग्राहकों के लिए केवल बोतलबंद पानी ही उपलब्ध है, जिसे खरीदना होगा।

शिकायतकर्ता ने इसका विरोध करते हुए स्टाफ और मैनेजर को बताया कि ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना अवैध और नियमों के खिलाफ है, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन अपने रुख पर अड़ा रहा। मजबूरी में शिकायतकर्ता को 40 रुपए में पानी की दो बोतलें खरीदनी पड़ीं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया। उसने रकम की वापसी, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा तथा इस प्रथा को बंद करने के निर्देश देने की मांग की।

नोटिस जारी होने के बावजूद रेस्टोरेंट की ओर से कोई भी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके चलते उसे एकतरफा कार्यवाही में शामिल किया गया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश शपथपत्र, बोतलबंद पानी का बिल और नोटिस की सेवा के प्रमाण बिना किसी प्रतिवाद के रिकॉर्ड पर हैं। चूंकि विपक्षी पक्ष ने न तो उपस्थित होकर आरोपों का खंडन किया और न ही कोई सबूत पेश किया, इसलिए शिकायतकर्ता के आरोप निर्विवाद रहे।