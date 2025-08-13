फरीदाबाद में कब होंगे सीनियर-डिप्टी मेयर के चुनाव? सामने आ गई फाइनल तारीख

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर,विधायक मूलचंद शर्मा,विधायक धनेश अदलखा,एनआईटी क्षेत्र के विधायक सतीश फागना और पृथला क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया भी पहुंचे हुए थे। सुबह 11:00 बजे से लेकर शाम 4:41 तक पार्षद सदन में बैठे रहे थे।

फरीदाबाद नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 15 अगस्त के बाद होगा। विभाजन विभीषिका और स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यस्तता की वजह से हाल-फिलहाल चुनाव नहीं किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग से आदेश मिलने के बाद विभाग नए सिरे से तारीख तय करेगा।

11 अगस्त को नगर निगम सभागार में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो गईं थी। सभागार में अधिकांश पार्षद भी सदन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए थे। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर,विधायक मूलचंद शर्मा,विधायक धनेश अदलखा,एनआईटी क्षेत्र के विधायक सतीश फागना और पृथला क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया भी पहुंचे हुए थे। सुबह 11:00 बजे से लेकर शाम 4:41 तक पार्षद सदन में बैठे रहे थे।

मंत्रियों के बीच एक राय न होने से चुनाव नहीं हो सका था। बाद में बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। अब नए सिरे से चुनाव की तारीख तय होगी। फिलहाल विभाजन विभीषिका और स्वतंत्रता दिवस के समारोह को लेकर शासन-प्रशासन की व्यस्तता के चलते 15 अगस्त तक चुनाव होने के आसार नहीं है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। इस वजह से 16 अगस्त को भी चुनाव नहीं हो सकेगा। चुनाव के लिए बैठक की अध्यक्षता मेयर द्वारा की जानी जरूरी है। इस बैठक में निगमायुक्त का भी मौजूदगी अनिवार्य है। तभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो पाती है।