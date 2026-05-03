फरादीबाद में बहन के घर से लौट रहे डॉक्टर ने आगरा नहर में लगाई छलांग, देखते रह गए पत्नी-बच्चे
फरीदाबाद में एक डेंटिस्ट ने सेक्टर-17 पुल से आगरा नहर में छलांग लगा दी। घटना शनिवार शाम की है। करीब 19 घंटे बीतने के बाद भी लापता डॉक्टर का कुछ पता नहीं चल सका है। वह मूलरूप से बल्लभगढ़ के दयालपुर गांव हाल बल्लभगढ़ की यादव कॉलोनी के रहने वाले हैं।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ निवासी एक डेंटिस्ट (दांतों के डॉक्टर) ने सेक्टर-17 पुल से आगरा नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलने के बावजूद करीब तीन घंटे तक गोताखोरों के मौके पर नहीं पहुंचने से आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर सड़क जाम कर दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। घटना शनिवार शाम की है। करीब 19 घंटे बीतने के बाद भी लापता डॉक्टर का कुछ पता नहीं चल सका है।
मूलरूप से बल्लभगढ़ के दयालपुर गांव हाल बल्लभगढ़ की यादव कॉलोनी निवासी डॉक्टर सचिन अपनी पत्नी मंजू और बच्चों के साथ ग्रेटर फरीदाबाद की एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी में अपनी बहन के यहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। वहां से वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे थे।
गाड़ी सड़क पर छोड़ नहर की तरफ भागे
शनिवार शाम करीब 7:45 पर जब वे सेक्टर-17 स्थित पुल के पास से पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। गाड़ी को रोककर वह सेक्टर-17 स्थित आगरा नहर के पुल की ओर दौड़ लिए। इस बीच उनकी पत्नी और बच्चे भी पीछे-पीछे चल दिए, लेकिन तब तक डॉक्टर ने पुल के ऊपर से नहर में छलांग लगा दी। उनकी पत्नी भी नहर की ओर जाने लगीं तो वहां मौजूद एक महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर सचिन के बेटे जय ने इस घटना के बारे में पीछे आ रहे अपने चाचा डॉ. राहुल को सूचना दी। करीब 10 मिनट बाद वह भी वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में आस-पास के लोग जमा हो गए। अंधेरा होने के कारण लोग नहर में भी नहीं उतर आ रहे थे। इस बीच इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन डॉक्टर की तलाश के लिए गोताखोर नहीं पहुंच सके। इस पर लोगों ने सेक्टर-17 पुल के पास जमा लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। लोगों के मुताबिक, करीब 11:30 बजे एसडीआरएफ की टीम सेक्टर-17 पुल पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। रात 3:30 बजे तक डॉक्टर की तलाश चलती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। रविवार सुबह फिर से तलाश शुरू की गई। एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज सहित पुलिस अधिकारी चंदावली पर पहुंचे। वहीं तलाशी अभियान के लिए तहसीलदार की भी ड्यूटी लगाई गई। उधर, पलवल के छज्जू नगर इलाके में पुलिस टीम सक्रिय रही। छज्जू नगर में आगरा नहर के पुल पर जाल लगा हुआ है। जाल लगा होने से वहां शव अटक जाते हैं, लेकिन वहां भी शव का पता नहीं चल सका।
गाड़ी में पत्नी से कहासुनी होना माना जा रहा कारण
डॉक्टर सचिन के नहर में छलांग लगाने की वजह का पता नहीं चल सका है। हालांकि, गाड़ी के अंदर ही पत्नी से किसी बात को लेकर नोक-झोंक होने का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन पुख्ता वजह का कुछ पता नहीं चल सका है।यह सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं।
मोहना रोड पर है क्लीनिक
खेड़ी पुल थाना एसएचओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि डॉक्टर द्वारा नहर में छलांग लगाने की वजह का पता नहीं चल सका है। अभी परिजनों ने कोई वजह नहीं बताई है। उधर, नहर में कूदने वाले डॉक्टर के चचेरे भाई अमित पांचाल ने बताया कि परिवार में कोई गृहकलेश नहीं था। डॉक्टर सचिन का छोटा भाई राहुल भी डॉक्टर है। दोनों भाइयों ने डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की हुई है। मोहना रोड पर उनका क्लीनिक है। उनके पिता भी डेंटिस्ट हैं। नहर में कूदने की वजह का पता नहीं चल सका है।