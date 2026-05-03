फरादीबाद में बहन के घर से लौट रहे डॉक्टर ने आगरा नहर में लगाई छलांग, देखते रह गए पत्नी-बच्चे

गाड़ी सड़क पर छोड़ नहर की तरफ भागे

शनिवार शाम करीब 7:45 पर जब वे सेक्टर-17 स्थित पुल के पास से पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। गाड़ी को रोककर वह सेक्टर-17 स्थित आगरा नहर के पुल की ओर दौड़ लिए। इस बीच उनकी पत्नी और बच्चे भी पीछे-पीछे चल दिए, लेकिन तब तक डॉक्टर ने पुल के ऊपर से नहर में छलांग लगा दी। उनकी पत्नी भी नहर की ओर जाने लगीं तो वहां मौजूद एक महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर सचिन के बेटे जय ने इस घटना के बारे में पीछे आ रहे अपने चाचा डॉ. राहुल को सूचना दी। करीब 10 मिनट बाद वह भी वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में आस-पास के लोग जमा हो गए। अंधेरा होने के कारण लोग नहर में भी नहीं उतर आ रहे थे। इस बीच इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन डॉक्टर की तलाश के लिए गोताखोर नहीं पहुंच सके। इस पर लोगों ने सेक्टर-17 पुल के पास जमा लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। लोगों के मुताबिक, करीब 11:30 बजे एसडीआरएफ की टीम सेक्टर-17 पुल पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। रात 3:30 बजे तक डॉक्टर की तलाश चलती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। रविवार सुबह फिर से तलाश शुरू की गई। एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज सहित पुलिस अधिकारी चंदावली पर पहुंचे। वहीं तलाशी अभियान के लिए तहसीलदार की भी ड्यूटी लगाई गई। उधर, पलवल के छज्जू नगर इलाके में पुलिस टीम सक्रिय रही। छज्जू नगर में आगरा नहर के पुल पर जाल लगा हुआ है। जाल लगा होने से वहां शव अटक जाते हैं, लेकिन वहां भी शव का पता नहीं चल सका।