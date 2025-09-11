कैब के आगे कार लगाई और ले गए; NH से दिल्ली के कपड़ा व्यापारी का सरेआम अपहरण

जानकारी के अनुसार बड़खल फ्लाइओवर पर जहां कैब में सवार सवारी का अपहरण किया गया, उस फ्लाइओवर के नीचे पुलिस सहायता बूथ है। इसके अलावा मौके से करीब 500 से एक किलोमीटर की दूरी पर पुलिस आयुक्त का कार्यालय है।

दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे के बड़खल फ्लाईओवर पर सोमवार शाम कार सवार तीन बदमाशों ने दिल्ली के एक कपड़ा कारोबारी का सरेआम अपहरण कर लिया। आरोपियों ने उनकी कैब के आगे अपनी कार लगा दी थी। उस दौरान वह ग्रेटर फरीदाबाद के आरपीएस सवाना से दिल्ली के चांदनी चौक जा रहे रहे थे। कैब चालक की शिकायत पर सेक्टर-31 थाना की पुलिस मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपहृत कारोबारी मूलरूप से झारखंड स्थित चतरा जिले के रहने वाले हैं। वह काफी समय से दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहते हैं और वहीं उनका कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। उनके कैब चालक सेक्टर-88 निवासी अंकित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि बीती शाम एक व्यक्ति ने कैब बुकिंग ऐप पर ऑनलाइन कैब बुक किया। बुकिंग के बाद ऐप से ही लोकेशन प्राप्त होने के साथ ही वह ग्रेटर फरीदाबाद के आरपीएस सवाना से सवारी को पिक किया और दिल्ली की ओर चल दिए। शाम करीब सात बजे जब वह दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे स्थित बड़खल फ्लाईओवर पर पहुंचे, तो काले रंग की कार में सवार तीन युवकों ने उनकी कैब को रुकवा लिया और जबरन कैब का लॉक खुलवा लिया। पीछे वाली खिड़की खोलकर सवारी को उतार लिया। इसके अलावा उनका बैग भी आरोपियों ने कार की डिग्गी से निकलवाया। इसके बाद सवारी को जबरन उनकी कार में बैठाकर फरार हो गए।

पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल जानकारी के अनुसार बड़खल फ्लाइओवर पर जहां कैब में सवार सवारी का अपहरण किया गया, उस फ्लाइओवर के नीचे पुलिस सहायता बूथ है। इसके अलावा मौके से करीब 500 से एक किलोमीटर की दूरी पर पुलिस आयुक्त का कार्यालय है। इसके अलावा पुलिस का दावा है कि हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार गश्त करती है। बावजूद सरेआम शाम के समय कारोबारी के अपहरण होना पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जांच की कैब चालक अंकित का कहना है कि जैसे ही बदमाश सवारी को अपनी कार में बिठाकर भागे, उन्होंने तुरंत डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना के पांच से दस मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही कैब चालक द्वारा बताई लोकेशन की जांच शुरू कर दी है।

एसआईटी गठित की फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे का दायरा करीब 30 किलोमीटर तक का है। दिल्ली के बदरपुर से पलवल के गदपुरी तक फरीदाबाद में यह हाईवे गुजरता है। इसके दोनों ओर दो हजार से अधिक कंपनियां है। हाईवे फरीदाबाद के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। ऐसे में व्यस्त समय पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। जानकारों की मानें तो बावजूद हाईवे के मेन लेन पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इससे इस पर अक्सर वारदातें होती रहती हैं।