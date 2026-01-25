Hindustan Hindi News
Faridabad cruel father killed her 4 year old daughter tortured beaten before in drunken state know full story here
रोने नहीं देता था, रोज पीटता; चार साल की मासूम के लिए हैवान बना पिता, मार डाला

संक्षेप:

पड़ोसियों का आरोप है कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कृष्णा अक्सर नशे  में धुत होकर घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर अपनी बेटी को थप्पड़ मारता और डांटता था। मासूम बच्ची ने खुद को इस तरह ढाल लिया था कि वह अपने पिता के सामने रोती भी नहीं थी। 

Jan 25, 2026 12:21 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो.... जो कीजो तो ये घर न दीजो....फरीदाबाद में पली इस 4 साल की मासूम के लिए ये जीवन जैसे कांटों से भरा था। जिस पिता के लिए बेटियां सबसे प्यारी-दुलारी होती हैं, वही पिता अपनी इस फूल सी मासूम को रोने नहीं देता था। रोने पर चिढ़ता था, रोज पीटता था और एक दिन अपनी बेटी की जान ले बैठा। उस मासूम ने बचपन में ही पुलिस में जाने का सपना देखा था लेकिन इस दरिंदे ने उसके सपने को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। फरीदाबाद के इस इलाके में रहने वाले लोग भी उस बच्ची की खूब तारीफ करते थे पर पिता ने ही अपनी संतान की बलि चढ़ाने की कसम खा ली थी तो फिर क्या ही कहा जाए। आइए आपको सारी कहानी तफ्शील से बताते हैं।

पिता बना हत्यारा, रोने भी नहीं देता था

घटना फरीदाबाद के झारसेतली की है। यहां 4 साल की मासूम वंशिका जायसवाल की उसके पिता कृष्णा जायसवाल ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पड़ोसियों के अनुसार, मासूम के लिए मारपीट कोई नई बात नहीं थी। पड़ोसियों का आरोप है कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कृष्णा अक्सर नशे (शराब और ड्रग्स) में धुत होकर घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर अपनी बेटी को थप्पड़ मारता और डांटता था। मासूम बच्ची ने खुद को इस तरह ढाल लिया था कि वह अपने पिता के सामने रोती भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके आंसू देखकर पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता था।

गणित का सवाल और हत्या

वंशिका की चचेरी बहन अंशु (कक्षा 3 की छात्रा) ने बताया कि जब उसका पिता घर पर होता था, तो उसे हर हाल में पढ़ाई करनी पड़ती थी। बुधवार को जब वंशिका अपना गणित का होमवर्क सही से नहीं कर पाई, तो कृष्णा ने आपा खो दिया। उसने वंशिका पर बेलन से कई वार किए। उसने बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक दिया। खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल ले जाते समय आरोपी ने झूठ बोला कि वह सीढ़ियों से गिर गई है। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसियों ने बताया कि वंशिका एक शांत बच्ची थी जो कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी।

उस मनहूस सुबह क्या हुआ?

पड़ोसियों ने बताया कि जिस सुबह वंशिका की मौत हुई, उसकी शुरुआत रोजाना की तरह ही हुई थी। सुबह 8 बजे मां रंजीता रोज की तरह काम पर निकल गई। पड़ोसी सिद्धांत ने बताया, "जाने से पहले वंशिका ने अपनी मां से खाना मांगा था। मां ने कहा कि उसके पिता उसे खाना दे देंगे।" पड़ोसियों का आरोप है कि खाना देने के बजाय कृष्णा ने बच्ची को लिखने का होमवर्क थमा दिया और खुद शराब पीने बाहर चला गया। सिद्धांत ने आगे बताया, “जब वह वापस आया, तो बच्ची सो चुकी थी। उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने सोती हुई बच्ची को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।”

बड़ी मासूम थी...पिता ने फैला रखा था खौफ

मासूम वंशिका की यादों और उसके घर के माहौल के बारे में पड़ोसियों ने बताया कि वह बहुत मासूम थी। हम स्कूल के बाद रोज साथ खेलते थे। उसकी चचेरी बहन ने बताया कि खेलते समय वंशिका अक्सर अपने भविष्य की बातें करती थी। वह कहती थी कि बड़ी होकर वह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। पड़ोसियों ने बताया कि उस घर में वंशिका और उसका भाई हमेशा डर के साये में जीते थे।

सीमा देवी, जो उसी बस्ती में रहती हैं, ने बताया कि वे बच्चे हमारे बच्चों की तरह बाहर नहीं घूमते थे। उनका खेलना सिर्फ बिल्डिंग के अंदर तक ही सीमित था। वे अपने पिता से बहुत ज्यादा डरते थे। यह इलाका मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मजदूरों का है, जहां लोग किराए के कमरों में रहते हैं।

पड़ोसियों ने बताई पूरी बात

आठ साल के पड़ोसी सिद्धांत ने बताया कि वह छोटी सी बच्ची अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा काम करती थी। परी (वंशिका का उपनाम) घर का सारा काम करती थी। वह बर्तन धोती थी, झाड़ू लगाती थी और पोंछा भी करती थी और जब उसके पिता घर आते थे, तो उसे पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। एक अन्य पड़ोसी और लेबर कॉन्ट्रैक्टर गुड्डू यादव ने भी यही बात दोहराई कि वह बहुत छोटी थी, लेकिन घर का सारा काम संभालती थी। मेरे बच्चे उससे बड़े हैं, लेकिन वे ये सब नहीं करते। वह अपने नाम 'परी' की तरह ही बहुत जिम्मेदार और प्यारी थी।

यादव ने बताया कि कृष्णा का रोज शराब पीना एक सामान्य बात थी। हमें प्रताड़ना की असलियत तब पता चली जब उसकी मां ने पुलिस को बयान दिया। मां ने बताया कि वह सिर्फ शराब नहीं पीता था, बल्कि एक साथ 6 भांग के गोले खाता था। पड़ोसी सीमा देवी ने बताया कि वह अक्सर बच्ची को ठंड में काम करने से टोकती थीं। मैं उससे कहती थी 'बर्तन मत धो, बहुत ठंड है। तुम्हारी मां आ जाएगी तब कर लेना।' लेकिन वह फिर भी काम करती रहती थी।" बच्ची की मां दिन की शिफ्ट में काम पर जाती थी और पिता दिन भर नशे में डूबा रहता था, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारी उस छोटी सी बच्ची पर आ गई थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
