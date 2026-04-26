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फरीदाबाद में मां बनी कातिल, 18 माह की बेटी को नाले में फेंका; क्या थी वजह?

Apr 26, 2026 07:19 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में गरीबी से परेशान एक मां ने अपनी 18 महीने की छठी बेटी को नाले में फेंककर मार डाला। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। क्या थी वजह?

फरीदाबाद में मां बनी कातिल, 18 माह की बेटी को नाले में फेंका; क्या थी वजह?

फरीदाबाद के धीरज नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नीलम नामक महिला ने अपनी 18 महीने की मासूम बेटी को नाले में फेंक कर मार डाला। यह बच्ची उसकी छठी बेटी थी। पुलिस को बच्ची की लाश नाले की जाली में फंसी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद जब पुलिस ने मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महिला का कहना है कि गरीबी और छह बेटियों के पालन-पोषण में असमर्थ होने के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

बेटी को नाले में फेंककर मारा

फरीदाबाद पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, महिला ने अपनी 18 महीने की बेटी को नाले में फेंककर मार दिया क्योंकि वह उसकी छठी बेटी थी। महिला ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि गरीबी की वजह से वह अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पा रही थी। यह घटना 23 अप्रैल को धीरज नगर के पास हुई जहां नाले की जाली में बच्ची का शव फंसा हुआ मिला। पुलिस ने लाश को नाले से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

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सीसीटीवी से खुला राज

मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को CCTV फुटेज मिला जिसमें बच्ची की मां उसे गोद में उठाकर उस इलाके में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद वह अकेली ही वापस लौटती है। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के दौरान उसने बच्ची को नाले में फेंकने की बात कबूल कर ली। बच्ची की मौत डूबने से हुई। आरोपी महिला की पहचान नीलम के रूप में हुई है। वह बिहार के मधुबनी की रहने वाली है। वह फरीदाबाद में अपने पति संजय के साथ रहती है। पति एक निजी कंपनी में काम करता है।

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परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब

फरीदाबाद पुलिस के एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान महिला ने कहा कि मृत बच्ची उसकी छह बेटियों में सबसे छोटी थी। गरीबी के कारण ही उसे यह अपराध करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। महिला की 6 बेटियां होने के कारण वह उनका ठीक से पालन-पोषण करने में असमर्थ थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। जल्द पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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