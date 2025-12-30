फरीदाबाद: लिफ्ट के बहाने किडनैप कर महिला से चलती गाड़ी में गैंगरेप, सड़क पर फेंका

संक्षेप: फरीदाबाद में महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लिफ्ट के बहाने दो युवकों ने उसे अपनी मारुति ईको गाड़ी में ​बैठाया और बारी-बारी से रेप किया। आरोपी महिला को 3 घंटे तक सड़कों पर लेकर घूमते रहे।

फरीदाबाद में परिवार से झगड़ा कर दोस्त के घर जा रही एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने दो युवकों ने सोमवार रात को किडनैप कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला को आरोपी घर छोड़ने के बजाय पूरी रात फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर कार में घुमाते रहे। मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एसजीएम नगर स्थित मुल्ला होटल के पास चलती गाड़ी से नीचे फेंककर फरार हो गए। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मां से कहासुनी के बाद छोड़ा था घर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बहन ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे पीड़िता का फोन आया था। उसने बताया कि घर में मां से कहासुनी हो गई है और वह दोस्त के घर जा रही है, जहां से कुछ देर में लौट आएगी।

वैन ने दी लिफ्ट देर रात करीब 12 बजे जब वह दो नंबर चौक से कल्याणपुरी तीन नंबर चौक जाने के लिए सवारी ढूंढ रही थी, तब उसने एक वैन से लिफ्ट ली। वैन में चालक समेत दो युवक सवार थे। आरोप है कि दोनों युवक महिला को कल्याणपुरी की बजाय गुरुग्राम रोड की ओर ले गए।

वैन में बंधक बनाकर रखा हनुमान मंदिर से आगे ले जाकर उन्होंने महिला को ढाई से तीन घंटे तक वैन में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने विरोध किया, लेकिन आरोपी नहीं माने। मंगलवार सुबह करीब तीन बजे आरोपियों ने एसजीएम नगर के राजा चौक स्थित मुल्ला होटल के पास चलती वैन से उसे नीचे फेंक दिया।

खून से लथपथ हालत में मिली सड़क पर गिरने से महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। उसके चेहरे पर 10 से 12 टांके लगाए गए हैं। सुबह करीब 3:30 बजे पीड़िता ने अपनी बहन को लगातार फोन किए। संपर्क होने पर पूरी घटना की जानकारी मिली। बहन मौके पर पहुंची तो पीड़िता खून से लथपथ, फटे कपड़ों में बदहवास हालत में मिली। उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली रेफर किया गया।