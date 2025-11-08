Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad crime wife strangled her husband with help of her friends
फरीदाबाद में पत्नी बनी हैवान, दोस्तों के साथ घोंटा पति का गला; ससुर का आरोप

फरीदाबाद में पत्नी बनी हैवान, दोस्तों के साथ घोंटा पति का गला; ससुर का आरोप

संक्षेप: फरीदाबाद में एक महिला की हैवानियत की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एनआईटी-5 में एक महिला पर आरोप लगा है कि उसने अपने दोस्तों को बुलाकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कराई है। ससुर की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Sat, 8 Nov 2025 08:29 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में एक महिला की हैवानियत की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एनआईटी-5 में एक महिला द्वारा पति की गला घोंटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने अपने दोस्त बुलाकर युवक की हत्या करवाई है। एनआईटी थाना पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी पुत्रवधु और अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-20बी कृष्णा कॉलोनी निवासी करीब 25 वर्षीय अरुण अपने पिता के साथ फैक्टरी में नौकरी करता था। तबीयत खराब होने की वजह से वह पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर ही रहता था। उसकी शादी वर्ष 2016 में मूल रूप से बदायूं की रहने वाली एनआईटी-5 निवासी पूनम के साथ हुई थी। वह दो बच्चों का पिता था।

छह नवंबर को उसका साला और साड़ू उसके घर आए थे। वे उसे दवा दिलाने के लिए घर से अपने साथ लेकर गए थे। इस पर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल चला गया था। वह वहां रात में रुक गया था। सात नवंबर को उसके ससुराल के लोग किसी शादी में शामिल होने चले गए थे। घर पर वह और उसकी पत्नी थे।

इस दौरान उसकी पत्नी ने अपनी सास सुमन को फोन पर सूचना दी कि अरुण की मौत हो गई है। वह अचेत अवास्था में पड़े हुए हैं। इस पर परिजनों के होश उड़ गए। वे तुरंत अपने बेटे की ससुराल पहुंच गए। वे अपने बेटे को अस्पताल के लिए लेकर भागे। इस दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच परिजनों ने देखा कि अरुण के गले पर निशान हैं।

उन्हें अपनी बेटे की हत्या का शक हुआ। उन्होंने तुरंत एनआईटी थाना पुलिस को अपनी पुत्रवधु और अन्य खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के पिता का आरोप है कि उसकी पुत्रवधु ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ बेटे की हत्या करवाई है। ससुर ने कहा कि उनको पुत्रवधु की हरकतों से पहले से शक था।

इस पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही हत्या की वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।