फरीदाबाद में पत्नी बनी हैवान, दोस्तों के साथ घोंटा पति का गला; ससुर का आरोप

संक्षेप: फरीदाबाद में एक महिला की हैवानियत की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एनआईटी-5 में एक महिला पर आरोप लगा है कि उसने अपने दोस्तों को बुलाकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कराई है। ससुर की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

फरीदाबाद में एक महिला की हैवानियत की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एनआईटी-5 में एक महिला द्वारा पति की गला घोंटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने अपने दोस्त बुलाकर युवक की हत्या करवाई है। एनआईटी थाना पुलिस ने शुक्रवार को मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी पुत्रवधु और अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-20बी कृष्णा कॉलोनी निवासी करीब 25 वर्षीय अरुण अपने पिता के साथ फैक्टरी में नौकरी करता था। तबीयत खराब होने की वजह से वह पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर ही रहता था। उसकी शादी वर्ष 2016 में मूल रूप से बदायूं की रहने वाली एनआईटी-5 निवासी पूनम के साथ हुई थी। वह दो बच्चों का पिता था।

छह नवंबर को उसका साला और साड़ू उसके घर आए थे। वे उसे दवा दिलाने के लिए घर से अपने साथ लेकर गए थे। इस पर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल चला गया था। वह वहां रात में रुक गया था। सात नवंबर को उसके ससुराल के लोग किसी शादी में शामिल होने चले गए थे। घर पर वह और उसकी पत्नी थे।

इस दौरान उसकी पत्नी ने अपनी सास सुमन को फोन पर सूचना दी कि अरुण की मौत हो गई है। वह अचेत अवास्था में पड़े हुए हैं। इस पर परिजनों के होश उड़ गए। वे तुरंत अपने बेटे की ससुराल पहुंच गए। वे अपने बेटे को अस्पताल के लिए लेकर भागे। इस दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच परिजनों ने देखा कि अरुण के गले पर निशान हैं।

उन्हें अपनी बेटे की हत्या का शक हुआ। उन्होंने तुरंत एनआईटी थाना पुलिस को अपनी पुत्रवधु और अन्य खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के पिता का आरोप है कि उसकी पुत्रवधु ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ बेटे की हत्या करवाई है। ससुर ने कहा कि उनको पुत्रवधु की हरकतों से पहले से शक था।