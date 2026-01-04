एक माह पहले गई थी नौकरी, फरीदाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग

संक्षेप: फरीदाबाद में एक 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना की रात उसने मां के साथ आखिरी बार खाना खाया था। बताया जाता है कि करीब 1 माह पहले नौकरी छूटने से वह तनाव में था।

फरीदाबाद में नौकरी जाने से परेशान एक 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वह अपनी मां के साथ रहता था और करीब एक महीने पहले नौकरी छूटने के बाद से मानसिक तनाव में था। घटना की रात उसने अपनी मां के साथ आखिरी बार खाना खाया और उनसे सुसाइड के तरीकों पर बात की थी। मां के समझाने के बावजूद वह रात को घूमने के बहाने घर से निकला और न्यू टाउन स्टेशन के पास जान दे दी।

ट्रेन के आगे कूदकर दी जान एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार सुबह फरीदाबाद के न्यू टाउन और ओल्ड रेलवे स्टेशन के पास हुई। स्टेशन मास्टर ने 3 जनवरी की सुबह सूचना दी कि एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पटरी पर युवक की डेड बॉडी पड़ी थी। तलाशी के दौरान युवक की जैकेट से उसका मोबाइल मिला। उसी समय उसकी मां सुमन का फोन आया।

छूट गई थी नौकरी पुलिस ने उसकी मां से बात की तो मरने वाले युवक की पहचान 35 साल के विक्रम सिंह के रूप में हुई। वह फरीदाबाद के सेक्टर-10 में अपनी मां सुमन के साथ रहता था। विक्रमजीत शादीशुदा नहीं था। इंजीनियर की मां सुमन ने बताया था कि विक्रमजीत एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वर्क फ्रॉम होम काम करता था। एक महीने पहले उसकी नौकरी छूट गई थी। नौकरी जाने के बाद से वह मानसिक तनाव में रहने लगा था।