Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad crime software engineer sucide to jumped in front of train due to lost job
एक माह पहले गई थी नौकरी, फरीदाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग

एक माह पहले गई थी नौकरी, फरीदाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग

संक्षेप:

फरीदाबाद में एक 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना की रात उसने मां के साथ आखिरी बार खाना खाया था। बताया जाता है कि करीब 1 माह पहले नौकरी छूटने से वह तनाव में था।

Jan 04, 2026 09:22 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में नौकरी जाने से परेशान एक 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वह अपनी मां के साथ रहता था और करीब एक महीने पहले नौकरी छूटने के बाद से मानसिक तनाव में था। घटना की रात उसने अपनी मां के साथ आखिरी बार खाना खाया और उनसे सुसाइड के तरीकों पर बात की थी। मां के समझाने के बावजूद वह रात को घूमने के बहाने घर से निकला और न्यू टाउन स्टेशन के पास जान दे दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार सुबह फरीदाबाद के न्यू टाउन और ओल्ड रेलवे स्टेशन के पास हुई। स्टेशन मास्टर ने 3 जनवरी की सुबह सूचना दी कि एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पटरी पर युवक की डेड बॉडी पड़ी थी। तलाशी के दौरान युवक की जैकेट से उसका मोबाइल मिला। उसी समय उसकी मां सुमन का फोन आया।

छूट गई थी नौकरी

पुलिस ने उसकी मां से बात की तो मरने वाले युवक की पहचान 35 साल के विक्रम सिंह के रूप में हुई। वह फरीदाबाद के सेक्टर-10 में अपनी मां सुमन के साथ रहता था। विक्रमजीत शादीशुदा नहीं था। इंजीनियर की मां सुमन ने बताया था कि विक्रमजीत एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वर्क फ्रॉम होम काम करता था। एक महीने पहले उसकी नौकरी छूट गई थी। नौकरी जाने के बाद से वह मानसिक तनाव में रहने लगा था।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद गैंगरेप पीड़िता की होगी एक और सर्जरी, पुलिस से ऐक्शन रिपोर्ट तलब
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 3 दिन 15-20 की स्पीड में चलेंगी सर्द हवाएं; सुबह कोहरा करेगा परेशान

मां ने समझाया लेकिन नहीं माना

विक्रमजीत की मां सुमन ने पुलिस को बताया कि नौकरी चली जाने के कारण तनाव में था। उसने शुक्रवार रात मां के साथ खाना खाया। खाने के दौरान विक्रमजीत लगातार आत्महत्या और इसे करने के तरीकों के बारे में बात कर रहा था। मां ने उसे बहुत समझाया कि यह गलत कदम है और परिस्थितियां जल्द ही सुधर जाएंगी लेकिन वह नहीं माना। रात को वह टहलने के बहाने घर से बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।