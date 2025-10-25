फरीदाबाद में रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पत्नी पर परेशान करने का आरोप

संक्षेप: ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-87 एसआरएस पर्ल सोसायटी में रहने वाले 38 साल के एक रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक के चाचा ​​ने पुलिस को दी शिकायत में युवक की पत्नी और उसके ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-87 एसआरएस पर्ल सोसायटी में रहने वाले 38 साल के एक रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान ग्वालियर के रहने वाले योगेश के रूप में हुई है। योगेश गुरुग्राम के निजी अस्पताल में रेडियोथेरेपिस्ट था। युवक के चाचा ग्वालियर की विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले प्रकाश सिंह की ​​ने पुलिस को दी शिकायत में युवक की पत्नी और उसके ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

पत्नी समेत 5 पर केस पुलिस ने पत्नी सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भूपानी थाना प्रभारी संग्राम दहिया ने बताया कि पत्नी नेहा रावत, मां शांति रावत, पिता वीर सिंह रावत, भाई आशीष और अमित रावत पर केस दर्ज किया गया है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

नौ साल पहले की थी शादी प्रकाश सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके भतीजे योगेश की शादी नौ साल पहले सेक्टर-22 नोएडा की रहने वाली नेहा रावत के साथ हुई थी। योगेश और नेहा नोएडा में किराए के मकान में रहते थे। नेहा नोएडा में नौकरी करती थी और योगेश गुरुग्राम के निजी अस्पताल में रेडियोथेरेपिस्ट था।

मां को साथ रखना चाहता पीड़ित योगेश अपने 6 साल के बच्चे की देखरेख के लिए अपनी मां को साथ में रखना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। नेहा के परिजन भी उसके साथ झगड़ा करते थे।

मां के साथ रहने पर झगड़ा छह महीने पहले पहले योगेश अपने बेटे के साथ सेक्टर-87 पर्ल सोसायटी में आकर रहने लगा लेकिन नेहा नोएडा में ही रही। इसी दौरान योगेश ने अपनी मां को बच्चे की देखरेख के लिए बुलाया। एक माह पहले नेहा ग्रेटर फरीदाबाद पर्ल सोसायटी में योगेश के पास शिफ्ट हो गई। यहां पर आकर नेहा मां के साथ रहने पर उसके साथ झगड़ा करने लगी।

15वीं मंजिल से कूदकर दी जान नेहा ने अपने भाईयों आशीष रावत और अमित रावत को भी बुला लिया। आशीष और अमित ने योगेश के साथ झगड़ा किया। इस वजह से वह परेशान रहने लगा। वीरवार को योगेश नेहा को लेकर अपने घर ग्वालियर गया था। योगेश ने ग्वालियर से लौटते समय नेहा को नोएडा छोड़ दिया और वह ग्रेटर फरीदाबाद आ गया। शुक्रवार रात के समय उसने सोसायटी की 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।