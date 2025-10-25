Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad crime radiotherapist commits suicide by jumping from 15th floor
फरीदाबाद में रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पत्नी पर परेशान करने का आरोप

फरीदाबाद में रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर दी जान, पत्नी पर परेशान करने का आरोप

संक्षेप: ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-87 एसआरएस पर्ल सोसायटी में रहने वाले 38 साल के एक रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक के चाचा ​​ने पुलिस को दी शिकायत में युवक की पत्नी और उसके ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

Sat, 25 Oct 2025 07:57 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-87 एसआरएस पर्ल सोसायटी में रहने वाले 38 साल के एक रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान ग्वालियर के रहने वाले योगेश के रूप में हुई है। योगेश गुरुग्राम के निजी अस्पताल में रेडियोथेरेपिस्ट था। युवक के चाचा ग्वालियर की विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले प्रकाश सिंह की ​​ने पुलिस को दी शिकायत में युवक की पत्नी और उसके ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

पत्नी समेत 5 पर केस

पुलिस ने पत्नी सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भूपानी थाना प्रभारी संग्राम दहिया ने बताया कि पत्नी नेहा रावत, मां शांति रावत, पिता वीर सिंह रावत, भाई आशीष और अमित रावत पर केस दर्ज किया गया है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

नौ साल पहले की थी शादी

प्रकाश सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके भतीजे योगेश की शादी नौ साल पहले सेक्टर-22 नोएडा की रहने वाली नेहा रावत के साथ हुई थी। योगेश और नेहा नोएडा में किराए के मकान में रहते थे। नेहा नोएडा में नौकरी करती थी और योगेश गुरुग्राम के निजी अस्पताल में रेडियोथेरेपिस्ट था।

मां को साथ रखना चाहता पीड़ित

योगेश अपने 6 साल के बच्चे की देखरेख के लिए अपनी मां को साथ में रखना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। नेहा के परिजन भी उसके साथ झगड़ा करते थे।

मां के साथ रहने पर झगड़ा

छह महीने पहले पहले योगेश अपने बेटे के साथ सेक्टर-87 पर्ल सोसायटी में आकर रहने लगा लेकिन नेहा नोएडा में ही रही। इसी दौरान योगेश ने अपनी मां को बच्चे की देखरेख के लिए बुलाया। एक माह पहले नेहा ग्रेटर फरीदाबाद पर्ल सोसायटी में योगेश के पास शिफ्ट हो गई। यहां पर आकर नेहा मां के साथ रहने पर उसके साथ झगड़ा करने लगी।

15वीं मंजिल से कूदकर दी जान

नेहा ने अपने भाईयों आशीष रावत और अमित रावत को भी बुला लिया। आशीष और अमित ने योगेश के साथ झगड़ा किया। इस वजह से वह परेशान रहने लगा। वीरवार को योगेश नेहा को लेकर अपने घर ग्वालियर गया था। योगेश ने ग्वालियर से लौटते समय नेहा को नोएडा छोड़ दिया और वह ग्रेटर फरीदाबाद आ गया। शुक्रवार रात के समय उसने सोसायटी की 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
