फरीदाबाद: 'हसीना' बन करते थे ठगी, लड़की की आवाज में बात, राजस्थान का गैंग अरेस्ट
फरीदाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़की की आवाज में बात कर लोगों को फंसाते थे।
फरीदाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले गिरोह के सरगना सहित 5 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया। ये आरोपी इंस्टाग्राम और टिंडर पर लड़कियों की फोटो लगाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। गिरोह का मुख्य आरोपी फोन पर लड़की की आवाज में बात करके लोगों को गुमराह करता था जबकि अन्य सदस्य पैसे वसूलने और बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करते थे।
सरगना समेत 5 आरोपी अरेस्ट
फरीदाबाद पुलिस ने शनिवार को बताया कि सोशल मीडिया और 'ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म' पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाने और फिर उनसे पैसे ऐंठने के आरोप में सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के करोली जिले के निवासी भगवान सिंह (27), देवा गुर्जर (21), बिजेंद्र (25), धीरज (30) और मनीष (20) के रूप में हुई।
सरगना लड़कियों की आवाज में करता था बात
भगवान सिंह गिरोह का सरगना है। गिरोह के सदस्य लड़कियों की तस्वीरें लगाकर 'इंस्टाग्राम' और 'टिंडर ऐप' पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे और भोले-भाले लोगों को फंसाते थे। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जब उन्हें फोन पर बात करनी होती थी तो भगवान सिंह लड़की की आवाज में बात करता था।
जयपुर के जगतपुरा से राजस्थानी गैंग अरेस्ट
पुलिस के अनुसार, देवा गुर्जर, बिजेंद्र और धीरज लोगों को फंसाते और उनसे बात करते थे। मनीष धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे जमा करने के लिए खाते मुहैया कराता था। आरोपियों को शुक्रवार को फरीदाबाद सेंट्रल की साइबर थाना पुलिस ने जयपुर के जगतपुरा इलाके में 'लोटस व्हाइट' आवासीय सोसायटी के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कथित तौर पर फरीदाबाद निवासी से लगभग 45 हजार रुपये जबरन वसूले थे।
फंसाने का डर दिखाकर ठगी
जांच में सामने आया है कि आरोपी अश्लील बातें करने बाद खुद को पुलिस अधिकारी बताकर फोन कर गिरफ्तार करने की धमकियां देते थे। आरोपी लड़की के परिजनों से शिकायत मिलने की बातें कहकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कहते थे। इस तरह आरोपी लोगों को मामले में फंसाने का डर दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे।
पुलिस अधिकारी बताकर रकम हड़पी
ओल्ड फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर साइबर अपराध थाना सेंट्रल ने मामला दर्ज किया था। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया था कि 20 जनवरी को उसके पास एक कॉल आई थी। इसमें बात करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और अश्लील बातचीत करने पर गिरफ्तार करने का डर दिखाकर मामले से बचने के नाम पर उससे रुपयों की मांग की। आरोपियों ने पीड़ित से 45 हजार रुपये से ज्यादा की ठगी की थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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