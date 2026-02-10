Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad crime man stabbed to death for resisting molestation of girl
फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या; चाकू से वार कर ली जान

फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या; चाकू से वार कर ली जान

संक्षेप:

फरीदाबाद के तिलपत में छेड़खानी का विरोध करने पर 28 वर्षीय टैंपो चालक जयसिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।

Feb 10, 2026 08:08 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद के तिलपत स्थित गिरदावर एंक्लेव में एक लड़की के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने खाली मैदान में युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पल्ला थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

छेड़खानी का विरोध करने पर हमला

पुलिस के मुताबिक, तिलपत की गिरदावर एंक्लेव में रहने वाले 28 साल के जयसिंह बैंसला टैंपो चलाते थे। सोमवार शाम को वे अपने घर के बाहर गली में खड़े थे। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक लड़की ने उन्हें बताया कि 2 लड़के उसे छेड़ रहे हैं। पीड़िता ने बचाने की गुहार लगाई। इस पर जयसिंह ने उन लड़कों को ऐसा नहीं करने की सलाह दी।

चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला

लड़की को छेड़ने से रोकने से नाराज दोनों लड़के उन्हें देख लेने की धमकी देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद जय सिंह अपने साथी सौरव के साथ गली के सामने खाली मैदान में बैठे थे तभी लड़की को छेड़ने वाले लड़के अपने दो अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे। चारों युवकों ने ड्राइवर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला कर के आरोपी वहां से फरार हो गए।

भाई ने पुलिस में दी शिकायत

घायल जय सिंह को बीके अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रात में शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक के चचेरे भाई सुखवीर ने पुलिस में शिकायत दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि लड़की छेड़छाड़ का विरोध करने पर उनके भाई की हत्या की गई है।

आरोपियों की खोजबीन में जुटी पुलिस

पल्ला थाना एसएचओ सत प्रकाश ने बताया कि मृतक के भाई जगत की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस आरोपियों की खोजबीन के लिए मुखबिरों की मदद ले रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली एम्स में अब सर्जरी के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, 4 गुना बढ़ी रफ्तार
ये भी पढ़ें:दिल्ली में बढ़ी गर्मी; 3 दिन 20 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, इस हफ्ते कैसा मौसम?
ये भी पढ़ें:दिल्ली में T-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के कारण इन डेट पर रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।