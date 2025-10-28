पानी कनेक्शन काटने का डर दिखा 47 लाख की ठगी; फरीदाबाद में वारदात, फोन भी किया हैक
संक्षेप: फरीदाबाद में साइबर ठगों ने पानी कनेक्शन काटने का डर दिखा कर ओएनजीसी कंपनी के एक रिटायर महाप्रबंधक से 47 लाख रुपये से ज्यादा किए जाने की घटना सामने आई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
फरीदाबाद में साइबर ठगों ने पानी कनेक्शन काटने का डर दिखा कर ओएनजीसी कंपनी के एक रिटायर महाप्रबंधक से 47 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की है। आरोपी शख्स ने पहले 13 रुपये डलवाकर उनका मोबाइल फोन हैक किया। सोमवार को साइबर अपराध थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर ठगी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, सेक्टर- 29 निवासी पीड़ित अधिकारी कुछ अरसे पहले ओएनजीसी कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। 24 अक्तूबर को उनके पास व्यक्ति का फोन आया था। उसने आपको नगर निगम का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि आपका पेयजल का बिल नहीं भरा गया है। बिल न भरने पर आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
इस पर तुरंत बिल भरने के लिए तैयार हो गए। फोन करने वाले शख्स ने उनके मोबाइल पर एक लिंक भेज दिया था। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल गया। उन्होंने फॉर्म में अपना नाम और बैंक खाते की जानकारी डाल दी। फॉर्म भरने के बाद पीड़ित से यूपीआई के जरिए 13 रुपये डालने के लिए कहा गया। उन्होंने आरोपी को जैसे ही 13 रुपये भेजे तो उनका मोबाइल फोन हैक हो गया।
मोबाइल फोन हैक होते ही उनके बैंक खाते से 47 लाख 49 हजार 619 रुपये निकल गए। आरोपी ने 24 अक्तूबर से लेकर 26 अक्तूबर तक उनके बैंक खाते से नकदी निकाली थी। जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत इस मामले की शिकायत साइबर अपराध थाना को दे दी। साइबर अपराध थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने कहा क फोन कर कोई पानी का बिल कनेक्शन काटने की धमकी देता है तो किसी को अपने बैंक खाते संबंधी जानकारी नहीं दें। नगर निगम या कोई अन्य विभाग किसी से बैंक की जानकारी नहीं मांगता है। किसी को रुपये डालने से पहले नगर निगम के नजदीकी कार्यालय में जाकर जानकारी जुटानी चाहिए।