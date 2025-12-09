फरीदाबाद: किडनैप कर 5 साल के बच्ची की हत्या, रेप की आशंका, झाड़ियों में मिली लाश

संक्षेप: फरीदाबाद में 5 साल की एक बच्ची को किडनैप करने के बाद उसी मोहल्ले के एक आदमी ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

फरीदाबाद के पल्ला के हरकेश नगर में एक पड़ोसी युवक ने चॉकलेट खिलाने के बहाने पांच साल की बच्ची को अगवा कर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं… पुलिस ने देर रात CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को हरकेश नगर से गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है। हरकेश नगर निवासी पांच वर्षीय बच्ची सोमवार शाम को अपने घर के आस-पास खेल रही थी। करीब 4:30 बजे खेलते हुए गायब हो गई। बेटी के गायब होने का पता चला बच्ची के माता पिता आस-पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करने लगे। कुछ पता नहीं चलने पर उन्होंने रात करीब 8:00 बजे इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी।

पुलिस ने सूचना मिलने के बाद बच्ची को खोजना शुरू किया। फिर भी बच्ची का कुछ पता नहीं चला। अंधेरा होने के बाद बच्ची के साथ अनहोनी की आशंका को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल उषा ने सेंट्रल पुलिस जोन के सभी एसएचओ को बच्ची को तलाशने के लिए हरकेश नगर भेज दिया। पुलिस ने वहां सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पता चला कि पड़ोस में रहने वाला 27 वर्षीय पिंटू नामक युवक बच्ची को ले जाता हुआ दिख रहा है।

पुलिस ने दबिश देकर उपरोक्त युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने सोमवार देर रात बच्ची की गला घोंटकर हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी पुलिसकर्मियों को आगरा नहर किनारे हरकेश नगर की झाड़ियों में ले गया। वहां से आरोपी ने बच्ची का शव बरामद करवा दिया। वहीं उसके मुंह में भी भी कुछ ठूंसा हुआ था। पुलिस ने बच्ची के शव को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।