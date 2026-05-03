फरीदाबाद: परिवार के सामने डॉक्टर ने नहर में लगाई छलांग, 19 घंटे बाद भी पता नहीं
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ निवासी डॉक्टर सचिन ने आगरा नहर में छलांग लगा दी। घटना के समय वह परिवार के साथ लौट रहे थे। प्रशासन की देरी से नाराज लोगों ने जाम भी लगाया। डॉक्टर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ निवासी एक डॉक्टर ने सेक्टर-17 पुल से आगरा नहर में छलांग लगा दी। सूचना मिलने के बावजूद करीब 3 घंटे तक गोताखोरों के मौके पर नहीं पहुंचने से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। घटना के करीब 19 घंटे बीतने पर भी डॉक्टर का कुछ पता नहीं चल सका है।
मूल रूप से बल्लभगढ़ के दयालपुर गांव हाल बल्लभगढ़ की यादव कॉलोनी निवासी डॉक्टर सचिन अपनी पत्नी मंजू और बच्चों के साथ ग्रेटर फरीदाबाद की एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी में अपनी बहन के यहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। वहां से वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे थे।
पुल के ऊपर से छलांग
करीब 7:45 पर जब वे सेक्टर-17 स्थित पुल के पास से पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। गाड़ी को रोककर वह सेक्टर-17 स्थित आगरा नहर के पुल की ओर दौड़ लिए। इस बीच उनकी पत्नी और बच्चे भी पीछे-पीछे चल दिए। इस बीच डॉक्टर ने पुल के ऊपर से छलांग लगा दी। उनकी पत्नी भी नहर की ओर जाने लगीं तो वहां मौजूद एक महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया।
पुल के पास लगाया जाम
उनके बेटे जय ने इस घटना के बारे में पीछे आ रहे अपने चाचा डॉ. राहुल को सूचना दी। करीब 10 मिनट बाद वह वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में आस-पास के लोग जमा हो गए। अंधेरे के कारण लोग नहर में भी नहीं उतर रहे थे। इस बीच इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन डॉक्टर की तलाश के लिए गोताखोर नहीं पहुंच सके। इस पर लोगों ने सेक्टर-17 पुल के पास जमा लगा दिया।
पुलिस ने खुलवाया जाम
पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया। लोगों के मुताबिक, करीब 11:30 बजे एसडीआरएफ की टीम सेक्टर-17 पुल पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। रात 3:30 बजे तक डॉक्टर की तलाश चलती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तलाशी अभियान रोक दिया गया। रविवार सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया।
लगाया गया जाल
एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज सहित पुलिस अधिकारी चंदावली पर पहुंचे। वहीं तलाशी अभियान के लिए तहसीलदार की भी ड्यूटी लगाई गई। पलवल के छज्जू नगर इलाके में पुलिस टीम सक्रिय रही। छज्जू नगर में आगरा नहर के पुल पर जाल लगा हुआ है। जाल लगा होने से वहां शव अटक जाते हैं, लेकिन वहां भी शव का पता नहीं चल सका।
नहर में छलांग लगाने की वजह का नहीं चल सका पता
डॉक्टर सचिन के नहर में छलांग लगाने की वजह का पता नहीं चल सका है। खेड़ी पुल थाना एसएचओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि डॉक्टर की ओर से नहर में छलांग लगाने की वजह का पता नहीं चल सका है। परिजनों ने कोई वजह नहीं बताई है।
परिवार का दावा नहीं था गृह क्लेश
नहर में कूदने वाले डॉक्टर के चचेरे भाई अमित पांचाल ने बताया कि परिवार में कोई गृहक्लेश नहीं था। डॉक्टर सचिन का छोटा भाई राहुल भी डॉक्टर है। दोनों भाइयों ने डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की हुई है। मोहना रोड पर उनका क्लीनिक है। उनके पिता भी दंत चिकित्सक हैं। नहर में कूदने के पीछे गाड़ी में पत्नी से किसी बात को लेकर नोक-झोंक का अंदेशा जताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।