फरीदाबाद में देवरानी बनी जल्लाद, 2 जेठानियों पर पेट्रोल फेंक जलाया, एक की मौत
फरीदाबाद में आपसी रंजिश के चलते एक देवरानी ने अपनी दो सगी जेठानियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हमले में गंभीर रूप से झुलसी एक जेठानी की मौत हो गई है। वहीं दूसरी जेठानी अस्पताल में भर्ती है।
फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में देवरानी की हैवानियत सामने आई है। देवरानी ने अपनी ही दो जेठानियों पर पैट्रोल डालकर आग लग लगा दिया। हमले में गंभीर रूप से जख्मी में एक जेठानी की मौत हो गई। 46 वर्षीय सीमा ने रविवार को जयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। वहीं, उसकी बहन 47 वर्षीय मीना अब भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी देवरानी पिंकी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और वह अभी रिमांड पर है। पुलिस ने मामले में अब हत्या की धारा भी जोड़ दी है।
बाइक से पेट्रोल निकालकर जमा कर रही थी पिंकी
मूलरूप से भरतपुर के रहने वाले देवेश डबुआ कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी सीमा की छोटी बहन मीना की शादी उनके मझले भाई गजपाल सिंह के साथ हुई है। वहीं, सबसे छोटे भाई की शादी पिंकी नाम की महिला से हुई है। दोनों बहनें अपने-अपने परिवार के साथ एक ही मकान में ऊपर-नीचे रहती थीं।
दोनों बहनों का प्रेम देख जलती थी सीमा
मीना के दो बच्चे हैं, जबकि सीमा के तीन बच्चे हैं। सबसे छोटा भाई वेदबीर पत्नी पिंकी के साथ डबुआ चौक के पास रहता है। देवरानी पिंकी इस बात से चिढ़ती थी कि दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हो रखी है और इनके बीच अच्छे संबंध हैं। इसी रंजिश में वह कई हफ्तों से अपने पति की बाइक से थोड़ा-थोड़ा पेट्रोल चुराकर जमा कर रही थी।
पेट्रोल फेंक लगा दी आग
मीना ने आरोप लगाया था कि 3 अप्रैल को पिंकी एक बैग लेकर मीना और सीमा के घर पहुंची। दोनों बहनों ने उसके लिए चाय और खाना भी बनाया। शाम करीब 5 बजे जब दोनों बहनें घर की छत पर खड़ी होकर बातचीत कर रही थीं, तभी पिंकी वहां पहुंची और अचानक दोनों पर बाल्टी में डला पेट्रोल फेंक दिया। इसके बाद उसने माचिस से आग लगा दी।
दोनों बहनें बुरी तरह जख्मी, एक की मौत
आग लगते ही दोनों बहनें बुरी तरह झुलस गईं और किसी तरह छत से नीचे आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने दोनों को पहले नीलम बाटा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद दोनों को जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले में 46 वर्षीय सीमा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी।
कबूला जुर्म
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बहनें सगी थीं और परिवार में देवरानी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस पूछताछ के दौरान पिंकी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
इस वजह से किया हमला
आरोपी ने बताया कि मेरी दोनों जेठानियां अक्सर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाती थीं और शक करती थीं। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
काफी पढ़ी-लिखी है आरोपी महिला
जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी पिंकी काफी पढ़ी-लिखी है। उसने बीएससी और बीएड की डिग्री ली हुई है और वह एक निजी स्कूल में टीचर है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं। पीड़ित परिवार ने आरोपी महिला के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है।
रिपोर्ट- मोनी देवी
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