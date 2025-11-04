Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFaridabad class 12th girl going home from library shot by motorcyclist
फरीदाबाद में बाइक सवार ने लाइब्रेरी से घर जा रही 12वीं कक्षा की छात्रा को मारी गोली, हालत गंभीर

फरीदाबाद में बाइक सवार ने लाइब्रेरी से घर जा रही 12वीं कक्षा की छात्रा को मारी गोली, हालत गंभीर

संक्षेप: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम एक सनसनीखेज घटना में 12वीं कक्षा की छात्रा को बाइक सवार युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। छात्रा को गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  

Tue, 4 Nov 2025 06:42 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम एक सनसनीखेज घटना में 12वीं कक्षा की छात्रा को बाइक सवार युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। छात्रा को गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भगत सिंह कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र जैन की बेटी कनिका जैन रावल कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं की छात्रा है। सोमवार शाम करीब 5 बजे वह श्याम कॉलोनी स्थित क्लास मीट लाइब्रेरी से पढ़कर घर लौट रही थी। आरोप है कि तभी बाइक पर सवार जतिन मंगला नामक युवक ने अचानक उस पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। गोली कनिका के कंधे और हाथ में लगी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सर्वोदय अस्पताल पहुंचाया।

दुकानदार महिला ने दी जानकारी : घटनास्थल के पास दुकान चलाने वाली मीना जैन ने बताया कि उन्हें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर आईं तो देखा कि लड़की जमीन पर गिरी हुई थी और उसके कंधे व हाथ से खून बह रहा था। उन्होंने अपने रूमाल से खून पोंछा और पास के लोगों की मदद से घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया।

लाइब्रेरी में ही पढ़ने जाता था : शहर थाना प्रभारी शेर सिंह का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की उम्र करीब 25 साल है। वह भी लाइब्रेरी में पढ़ने आता था। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पिता ने पीछा करने का आरोप लगाया

घायल कनिका के पिता धर्मेंद्र जैन ने बताया कि आरोपी जतिन मंगला उनकी बेटी का काफी समय से पीछा कर रहा था। उन्होंने बताया कि बार-बार समझाने के बावजूद आरोपी बाज नहीं आया और सोमवार को उसने गोली मार दी। उधर, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Faridabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।