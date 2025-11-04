फरीदाबाद में बाइक सवार ने लाइब्रेरी से घर जा रही 12वीं कक्षा की छात्रा को मारी गोली, हालत गंभीर
संक्षेप: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम एक सनसनीखेज घटना में 12वीं कक्षा की छात्रा को बाइक सवार युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। छात्रा को गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम एक सनसनीखेज घटना में 12वीं कक्षा की छात्रा को बाइक सवार युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। छात्रा को गंभीर हालत में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी है।
भगत सिंह कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र जैन की बेटी कनिका जैन रावल कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं की छात्रा है। सोमवार शाम करीब 5 बजे वह श्याम कॉलोनी स्थित क्लास मीट लाइब्रेरी से पढ़कर घर लौट रही थी। आरोप है कि तभी बाइक पर सवार जतिन मंगला नामक युवक ने अचानक उस पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। गोली कनिका के कंधे और हाथ में लगी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सर्वोदय अस्पताल पहुंचाया।
दुकानदार महिला ने दी जानकारी : घटनास्थल के पास दुकान चलाने वाली मीना जैन ने बताया कि उन्हें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर आईं तो देखा कि लड़की जमीन पर गिरी हुई थी और उसके कंधे व हाथ से खून बह रहा था। उन्होंने अपने रूमाल से खून पोंछा और पास के लोगों की मदद से घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया।
लाइब्रेरी में ही पढ़ने जाता था : शहर थाना प्रभारी शेर सिंह का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की उम्र करीब 25 साल है। वह भी लाइब्रेरी में पढ़ने आता था। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पिता ने पीछा करने का आरोप लगाया
घायल कनिका के पिता धर्मेंद्र जैन ने बताया कि आरोपी जतिन मंगला उनकी बेटी का काफी समय से पीछा कर रहा था। उन्होंने बताया कि बार-बार समझाने के बावजूद आरोपी बाज नहीं आया और सोमवार को उसने गोली मार दी। उधर, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं।