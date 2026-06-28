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झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, फिर दुकान में लगाई फांसी; व्यापारी ने पत्नी पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में 28 वर्षीय कारोबारी राहुल ने दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले इंस्टाग्राम वीडियो में उसने पत्नी और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना, मारपीट और झूठे केस करने का आरोप लगाया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, फिर दुकान में लगाई फांसी; व्यापारी ने पत्नी पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप

दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में 28 साल के एक कारोबारी ने अपनी दुकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वीडियो को जांच का हिस्सा बनाया है।

व्यापारी ने दुकान में लगाई फांसी

मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह राहुल घर से अपनी कपड़ों की दुकान के लिए निकला था। दुकान पहुंचने के कुछ समय बाद उसने अंदर फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

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पत्नी, सास-ससुर और साली पर प्रताड़ना के आरोप

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि आत्महत्या से पहले पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल ने अपनी पत्नी ज्योति, सास वीना, ससुर बिट्टू और साली नीतू पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि वह घर के सभी काम, जैसे झाड़ू लगाना और बर्तन धोना भी करता था, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की जाती थी और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। राहुल ने कहा कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव में जी रहा था।

मेरे बाद मेरी संपत्ति मां-बहन और भाइयों को मिले

वीडियो में राहुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उसने यह भी कहा कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसकी मां, बहन और भाइयों को दी जाए।

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दो साल पहले हुई थी लव मेरिज

परिजनों के अनुसार, राहुल ने करीब दो साल पहले ज्योति से प्रेम विवाह किया था। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद पत्नी नहीं चाहती थी कि वह अपने माता-पिता के साथ रहे, जिसके कारण राहुल अलग रहने लगा। करीब चार महीने पहले उसने अपनी नई रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की थी।

पत्नी और ससुराल वालों से था परेशान, परिवार

राहुल के परिजन अमित का आरोप है कि पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था। उन्होंने दावा किया कि राहुल की पत्नी ने उसके खिलाफ एक मामला भी दर्ज कराया था, जिससे उसकी परेशानियां और बढ़ गई थीं। परिवार का यह भी आरोप है कि राहुल को अपने माता-पिता से मिलने तक नहीं दिया जाता था।

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जांच में जुटी पुलिस

जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया है और उसमें लगाए गए आरोपों का सत्यापन किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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