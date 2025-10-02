फरीदाबाद में तीन अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, 16 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त

फरीदाबाद में बुलडोजर ऐक्शन लगातार चल रहा है। यहां तीन कॉलोनियों में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने इसकी वजह भी बताते हुए कहा कि कुल 16 एकड़ जमीन कब्जामुक्त करवाई है।

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। इस दौरान दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम और नोएडा में भी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। बुधवार को फरीदाबा में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन हुआ। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए तीन कॉलोनियों में तोड़फोड़ की। प्रशासन ने इन कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की वजह भी बताई है। आइए जानते हैं।

प्रशासन ने फरीदाबाद में भी बुलडोजर ऐक्शन लिया है। बुधवार को डीटीपी इंफोर्समेंट विभाग की ओर से फरीदबाद के काबुलपुर बांगर में अवैध रूप से बस रही तीन कॉलोनियों में तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान करीब 16 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया।लेकिन, पुलिस ने उन्हें समझा कर शांत कर दिया। डीटीपी इंफोर्समेंट यजन चौधरी ने बताया कि कबूलपुर बांगर क्षेत्र में अवैध रूप से तीन कॉलोनियों के बसने की सूचना मिल रही थी।सूचना के आधार पर जांच कराई गई।

बता दें कि एनसीआर के कई इलाकों में बीते कुछ सालों में बुलडोजर कार्रवाई तेज हुई है। इस दौरान हजारों एकड़ कब्जा की गई सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त करवाया है। इस दौरान कई अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त भी कर दिया गया है। इस दौरान कई अवैध घरों को भी बुलडोजर कार्रवाई से तोड़ा गया है। इसमें बुलडोजर कार्रवाई गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद तक और नोएडा से लेकर दिल्ली तक देखने को मिली है।