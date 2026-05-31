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फरीदाबाद बना छावनी; मंदिर-मस्जिद समेत 20 अवैध ढांचे जमींदोज

Krishna Bihari Singh भाषा, फरीदाबाद
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फरीदाबाद प्रशासन ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईटी-3 इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद, मंदिर, दुकानों और मकानों सहित करीब 20 अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

फरीदाबाद बना छावनी; मंदिर-मस्जिद समेत 20 अवैध ढांचे जमींदोज

फरीदाबाद के एनआईटी-3 इलाके में कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 धार्मिक स्थलों (मस्जिद और मंदिर) समेत करीब 20 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह तोड़फोड़ अभियान भारी सुरक्षा के बीच रात दो बजे से दोपहर दो बजे तक चला। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। आलम यह था कि अफवाहों को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। इस कार्रवाई से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। कांग्रेस विधायक ने भी इसका विरोध किया।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आरआरटीएस कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए जमीन खाली कराने के उद्देश्य से की गई। एनजीटी के आदेशों के तहत चलाए गए इस अभियान में एक मंदिर, 4 दुकानें और एक मकान भी ध्वस्त किया गया। ध्वस्त ढांचों से मलबा हटाने का काम जारी है।

पुलिस के अनुसार, यह अतिक्रमण हटाओ अभियान फरीदाबाद नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त परमजीत सिंह चहल की देखरेख में तड़के चार बजे शुरू हुआ और नगर निगम ने इसके लिए व्यापक तैयारियां की थीं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारी की देखरेख में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और इलाके में कड़ी निगरानी रखी गई थी। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को फरीदाबाद जिले के एनआईटी जोन में एक विशिष्ट दायरे में मोबाइल इंटरनेट, बड़ी संख्या में एक साथ एसएमएस भेजने और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया था।

यह प्रतिबंध शनिवार रात 10 बजे तक लागू रहेगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कानून व्यवस्था और जन शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया था। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद मस्जिद को हटाये जाने की सूचना मिलते ही शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद वह विरोध में पुलिस अवरोधक के पास बैठ गए। हालांकि कुछ ही देर बाद वह वहां से चले गए। विधायक ने कहा, "यह विकास नहीं, बल्कि विनाश है। रात दो बजे इस तरह मस्जिद को ढहाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। यह सरासर तानाशाही और मानवता के खिलाफ है।

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गता ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान एनजीटी के आदेश के अनुपालन में चलाया गया। हमने पहले ही लगभग 60 अवैध ढांचों की सूची एनजीटी को सौंप दी है। इससे पहले, ऐसे 13 से अधिक ढांचे ध्वस्त किए जा चुके हैं और बाकी को जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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