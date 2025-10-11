एक झटके में खाली हो गई 10 एकड़ जमीन, फरीदाबाद में कहां हो गया बुलडोजर ऐक्शन?

डीटीपी इंफोर्समेंट यजन चौधरी ने बताया कि दोनों गांव में कई दिनों से गांव में अवैध कॉलोनियां बसने की सूचना मिल रही थी। टीम भेज कर जांच कराई गई। लोगों को नोटिस देकर जगह खाली करने के आदेश दिए, लेकिन लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया।

अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है। डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से शुक्रवार को गांव फतेहपुर तगा और सिकरौना गांव की राजस्व क्षेत्र में बसाई जा रही तीन अवैध कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। इस दौरान टीम 10.5 एकड़ भूमि पर फैली अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर से साफ कर दिया गया।

डीटीपी इंफोर्समेंट यजन चौधरी ने बताया कि दोनों गांव में कई दिनों से गांव में अवैध कॉलोनियां बसने की सूचना मिल रही थी। टीम भेज कर जांच कराई गई। लोगों को नोटिस देकर जगह खाली करने के आदेश दिए, लेकिन लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। इसके बाद तोड़फोड़ के लिए टीम गठित की गई। शुक्रवार को जैसे ही टीम मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंची लोगों में हड़कंप मच गया और विरोध शुरू कर दिया।

पुलिस ने लोगों को समझा कर शांत कराया। कार्रवाई के दौरान टीम ने आठ दुकानों, चार पक्के ढांचों, तीन बाउंड्री वॉल, 58 डीपीसी और आठ बिजली के खंभों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही वहां बनाई गई कच्ची सड़कों और अन्य अवैध संरचनाओं को भी हटा दिया गया।डीटीपी यजन चौधरी ने कहा कि बिना अनुमति के हो रहे अवैध निर्माण पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कई कॉलोनाइजर लोगों को गुमराह कर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई भी की जाएगी।

केवल लाइसेंस वाले को अनुमति डीटीपी कार्यालय ने स्पष्ट किया कि फरीदाबाद के मास्टर प्लान क्षेत्र में केवल उन्हीं कॉलोनियों में निर्माण की अनुमति है, जिन्हें विभाग से विधिवत लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बिना अनुमति प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान भविष्य में और भी तेज गति से जारी रहेगा ताकि शहर में अवैध कॉलोनियों पर रोक लग सके।

दो महीने में 20 से अधिक तोड़फोड़ शहर में डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से दो महीने में करीब 22 से ज्यादा तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है, जिसमें अगस्त में दुर्गा बिल्डर क्षेत्र में आने वाले ओखला फेस-1, 2 में, गांव सुनपेड की राजस्व संपदा में बसाई जा रही 22 एकड़ , रिवाजपुर और टिकावली में 15 एकड़ में बसाई जा रही कॉलोनी, ग्रीन फील्ड कॉलोनी में फुटपाथ पर अवैध कब्जा, कुरैशीपुर में दो एकड़ में तोड़फोड़, भूपानी में 25 एकड़ में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों में तोड़फोड़, गांव खंदावली में एक एकड़ में बसाई जा रही कॉलोनी, प्याली और सीकरी में चार एकड़ में बसाई जा रही कॉलोनियों को जेसीबी से ढाहाया गया है। इसी प्रकार सितंबर में कबूलपुर में पांच एकड़ में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी, गांव भूपानी में चार एकड़ में बसाई जा रही कॉलोनी, फतेहपुर तगा में पांच एकड़ में बसाई रही कॉलोनियों में कार्रवाई की गई।

आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे कई और अभियान चलाए जाएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक निरंतर प्रक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि फरीदाबाद एक योजना बद्ध और सुरक्षित शहर के रूप में विकसित हो, जहां आमजन का निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहे।