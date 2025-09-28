फरीदाबाद में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, DTP ने ढहा दी 2 कॉलोनियां; क्या थी वजह

फरीदाबाद की दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। डीटीपी ने इन दोनों अवैध कलोनियों को ढहा दिया है। डीटीपी का कहना है कि फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई होगी।

फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। यहां डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से ग्रेटर फरीदाबाद की हाईराइज सोसाइटी के बाहर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही गांव भूपानी की राजस्व संपदा पर बस रही दो अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चला। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी जताया। लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद अवैध तिक्रमण करके बनाई गई कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए बनाए गए सभी निर्माणों को ढहा दिया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि उन्हें ग्रेटर फरीदाबाद की ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में मार्केट के बाद काफी संख्या में लोगों ने रेहड़ी-फड़ी लगा रखी थी, जिससे मार्केट में आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी प्रकार गांव भूपानी में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप दो कॉलोनियों को बसाया जा रहा था। टीम ने एक 10 दिन पहले लोगों को जागरूक किया। लोगों से अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने की अपील की गई। इसके बावजूद कई लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। जिसके बाद डीटीपी ने तोड़फोड़ के लिए टीम गठित की और मौके पर तोड़फोड़ के आदेश दिए।