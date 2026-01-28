फरीदाबाद के बीके अस्पताल के बंद कमरे में मिला कंकाल, 2 साल पुराने राज खोलेगा डीएनए टेस्ट
फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में एक बंद पड़े ट्यूबवेल के कमरे से नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। करीब दो साल पुराना बताए जा रहे इस कंकाल का पुलिस डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम कराएगी।
फरीदाबाद के बीके (बादशाह खान) अस्पताल में ट्यूबवेल के बंद पड़े कमरे से एक कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लेकर ईएसआई मेडिकल कॉलेज में रखवा दिया है। बुधवार को इसका पोस्टमार्टम होगा।
दो साल से खराब
इस कंकाल के दो वर्ष पुराना होने की आशंका है, क्योंकि यह टयूबवेल दो वर्ष से खराब था और इसी वजह से यहां कोई आवाजाही नहीं थी। बीके अस्पताल में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। कर्मचारी यहां पर अंडरग्राउंड केबल दबा रहे थे। बूंदाबांदी शुरू होने के कारण केबल दबा रहे कर्मचारी इस टयूबवेल के कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां कंमाल पड़ा देख उल्टे पैर दौड़ लिए। उन्होंने इस मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दी। स्वास्थ्य विभाग से सूचना मिलने के बाद एनआईटी-तीन पुलिस चौकी प्रभारी मनोज कुमार अपनी टीम के साथ पहुंच गए। कुछ देर बाद एसजीएम नगर थाना एसएचओ सुनील कुमार और अपराध शाखा की टीम भी पहुंची। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर एनआईटी-तीन स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज के शवगृहमें रखवा दिया। एनआईटी-तीन पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि यह कंकाल पुरुष का है या महिला। यह अभी पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही यह पता चल सकेगा। कंकाल को समेट कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कंकाल का डीएनए टेस्ट भी करवाएगी।
लापता लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा
पुलिस को इस मामले में दो तरह की आशंका है। एक तो यह है कि किसी ने हत्या कर शव को यहां पर ठिकाने लगाने दिया हो । दूसरा, कोई नशेड़ी यहां आकर लेट गया हो और उसकी मौत होने का पता न चला हो। यह टयूबवेल बीके अस्पताल के शवगृह के नजदीक है। इस वजह से इसमें पड़े शव की दुर्गंध भी यहां के लोगों को महसूस नहीं हुई। एनआईटी तीन पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि दो-तीन वर्ष के अंदर लापता हुए लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।