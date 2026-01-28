फरीदाबाद के बीके अस्पताल के बंद कमरे में मिला कंकाल, 2 साल पुराने राज खोलेगा डीएनए टेस्ट

दो साल से खराब

इस कंकाल के दो वर्ष पुराना होने की आशंका है, क्योंकि यह टयूबवेल दो वर्ष से खराब था और इसी वजह से यहां कोई आवाजाही नहीं थी। बीके अस्पताल में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। कर्मचारी यहां पर अंडरग्राउंड केबल दबा रहे थे। बूंदाबांदी शुरू होने के कारण केबल दबा रहे कर्मचारी इस टयूबवेल के कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां कंमाल पड़ा देख उल्टे पैर दौड़ लिए। उन्होंने इस मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दी। स्वास्थ्य विभाग से सूचना मिलने के बाद एनआईटी-तीन पुलिस चौकी प्रभारी मनोज कुमार अपनी टीम के साथ पहुंच गए। कुछ देर बाद एसजीएम नगर थाना एसएचओ सुनील कुमार और अपराध शाखा की टीम भी पहुंची। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर एनआईटी-तीन स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज के शवगृहमें रखवा दिया। एनआईटी-तीन पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि यह कंकाल पुरुष का है या महिला। यह अभी पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम के बाद ही यह पता चल सकेगा। कंकाल को समेट कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कंकाल का डीएनए टेस्ट भी करवाएगी।