Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad bk hospital fake heart specialist dr pankaj mohan sit investigation fraud case
फरीदाबाद के फर्जी डॉक्टर से पूछताछ करेगी SIT, 50 से ज्यादा मरीजों की कर चुका है हार्ट सर्जरी

फरीदाबाद के फर्जी डॉक्टर से पूछताछ करेगी SIT, 50 से ज्यादा मरीजों की कर चुका है हार्ट सर्जरी

संक्षेप:

बीके अस्पताल में दूसरे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन पर फर्जी तरीके से सर्जरी करने वाले आरोपी डॉक्टर पंकज मोहन से एसआईटी जल्द पूछताछ करेगी। आरोपी पर हमनाम डॉक्टर के दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप है।

Jan 15, 2026 11:24 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

बीके अस्पताल स्थित हार्ट सेंटर में फर्जी ह्रदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मोहन से एसआईटी पूछताछ करेगी। इसके लिए एसआईटी ने तैयारी शुरू करदी है। आरोपी डॉक्टर फिलहाल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने पूरी की तैयारी

आरोपी से पूछताछ करने से पहले पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है। एसजीएमनगर थाना एसएचओ सुनील कुमार ने मंलवारको एसीपी क्राइम वरुण दहिया से भी चर्चा की है। जल्द ही आरोपी को पुलिस इस मामले की जांच में शामिल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में कैसे हुआ दंपति और मासूम की मौत, पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा

गंभीर मामलों में दर्ज हुई FIR

बता दें कि गत वर्ष जून माह में एसजीएम नगर थाना की पुलिस ने अधिवक्ता संजय गुप्ता की शिकायत पर ह्रदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, हार्ट सेंटर का पीपीपी मोड पर संचालन करने वाली कंपनी मेडिट्रिना हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी डॉ. एन प्रताप कुमार, एचआर हेड दलीप नायर, सेंटर हेड पीयूष श्रीवास्तव, मंदीप और हरियाणा सेंटर हेड अजय शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी डॉ. पंकज मोहन शर्मा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले में आरोपी डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपने हमनाम और राजस्थान के जयपुर स्थित एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज मोहन के पंजीकरण नंबर का फर्जी तरीके से प्रयोग कर बीके अस्पताल स्थित हार्ट सेंटर में नियुक्ति पाई थी।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाम से मिलेगी राहत, जल्द बनेगी नई स्लिप रोड

50 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी की

बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने 50 से अधिक मरीजों का हार्ट सर्जरी की थी। तभी से इस मामले की जांच केलिए एसआईटी गठित की गई थी। एनआईटी तीन पुलिस चौकीप्रभारी मनोज कुमार नेबताया कि आरोपीडॉक्टरसे पूछताछ की तैयारी चल रही है। जल्द ही आरोपी को एसआईटी के सामने बुलाया जाएगा। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। पूछताछ पूरी होने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट तैयार होगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।