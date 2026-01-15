फरीदाबाद के फर्जी डॉक्टर से पूछताछ करेगी SIT, 50 से ज्यादा मरीजों की कर चुका है हार्ट सर्जरी

संक्षेप: बीके अस्पताल में दूसरे डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन पर फर्जी तरीके से सर्जरी करने वाले आरोपी डॉक्टर पंकज मोहन से एसआईटी जल्द पूछताछ करेगी। आरोपी पर हमनाम डॉक्टर के दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप है।

बीके अस्पताल स्थित हार्ट सेंटर में फर्जी ह्रदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मोहन से एसआईटी पूछताछ करेगी। इसके लिए एसआईटी ने तैयारी शुरू करदी है। आरोपी डॉक्टर फिलहाल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर है।

पुलिस ने पूरी की तैयारी आरोपी से पूछताछ करने से पहले पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है। एसजीएमनगर थाना एसएचओ सुनील कुमार ने मंलवारको एसीपी क्राइम वरुण दहिया से भी चर्चा की है। जल्द ही आरोपी को पुलिस इस मामले की जांच में शामिल किया जाएगा।

गंभीर मामलों में दर्ज हुई FIR बता दें कि गत वर्ष जून माह में एसजीएम नगर थाना की पुलिस ने अधिवक्ता संजय गुप्ता की शिकायत पर ह्रदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, हार्ट सेंटर का पीपीपी मोड पर संचालन करने वाली कंपनी मेडिट्रिना हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी डॉ. एन प्रताप कुमार, एचआर हेड दलीप नायर, सेंटर हेड पीयूष श्रीवास्तव, मंदीप और हरियाणा सेंटर हेड अजय शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी डॉ. पंकज मोहन शर्मा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले में आरोपी डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपने हमनाम और राजस्थान के जयपुर स्थित एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज मोहन के पंजीकरण नंबर का फर्जी तरीके से प्रयोग कर बीके अस्पताल स्थित हार्ट सेंटर में नियुक्ति पाई थी।