SBI का कर्मचारी बताया और; बैंक मैनेजर से हो गई 1 करोड़ की ठगी, कहां कर दी गलती?

साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश करवाकर मोटा मुनाफा करवाने का झांसा देकर एक करोड़ आठ लाख रुपये से अधिक की धनराशि ठग ली। साइबर अपराध एनआईटी थाना पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित एक बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस के मुताबिक, साइबर ठगों ने खुद को कंपनियों का वित्तीय सलाहकार बताकर अपने जाल में फंसाया था। पीड़ित अधिकारी ने बताया कि बीते अगस्त माह में उनके व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया था। मैसेज भेजने वाले अपने आपको एसबीआई सिक्योरिटी का कर्मचारी बताया था। वहीं बड़ी-बड़ी कंपनियों का वित्तीय सलाहकार बताकर दुगना-तीगुना मुनाफा दिलवाने भरोसा दिया था। लगातार संपर्क करने के बाद वह उनसे बातचीत करने लगे। इस पर साइबर ठगों ने एक लिंक भेजकर उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जोड़ दिया। वहीं उन्हें एक ऐप भी डाउनलोड करवाया गया।

व्हाट्सऐप ग्रुप में जुड़े बाकी लोगों को रहे मुनाफे को देखकर उन्हें भी लालच आ गया। वे भी साइबर ठगों की ओर से दिए गए बैंक खातों में रकम जमा करने लगे। उनके द्वारा जमा करवाई जा रही रकम जब उन्हें बढ़ती हुई नजर आई तो वे और ज्यादा रकम निवेश करने लगे। इस तरह उन्होंने कुल एक करोड़ आठ लाख 10 हजार रुपये उनके बैंक खातों में जमा कर दिए। जब उन्होंने अपना अपना बढ़ा हुई रकम निकालनी चाही तो आरोपी और रकम जमा करने की कहने लगे। साइबर ठग उन्हें तरह-तरह से बहानेबाजी कर उनसे 94 लाख रुपये और जमा करने की कहने लगे। इस पर पीड़ित को शंका होने लगी कि उनके साथ साइबर ठगी हो गई है। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी थी।