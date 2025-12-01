Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfaridabad bank manager lost 1 crore after cuber fraudster gave greed for investment
SBI का कर्मचारी बताया और; बैंक मैनेजर से हो गई 1 करोड़ की ठगी, कहां कर दी गलती?

SBI का कर्मचारी बताया और; बैंक मैनेजर से हो गई 1 करोड़ की ठगी, कहां कर दी गलती?

संक्षेप:

पीड़ित अधिकारी ने बताया कि बीते अगस्त माह में उनके व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया था। मैसेज भेजने वाले अपने आपको एसबीआई सिक्योरिटी का कर्मचारी बताया था। वहीं बड़ी-बड़ी कंपनियों का वित्तीय सलाहकार बताकर दुगना-तीगुना मुनाफा दिलवाने भरोसा दिया था।

Mon, 1 Dec 2025 06:15 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश करवाकर मोटा मुनाफा करवाने का झांसा देकर एक करोड़ आठ लाख रुपये से अधिक की धनराशि ठग ली। साइबर अपराध एनआईटी थाना पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित एक बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस के मुताबिक, साइबर ठगों ने खुद को कंपनियों का वित्तीय सलाहकार बताकर अपने जाल में फंसाया था। पीड़ित अधिकारी ने बताया कि बीते अगस्त माह में उनके व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया था। मैसेज भेजने वाले अपने आपको एसबीआई सिक्योरिटी का कर्मचारी बताया था। वहीं बड़ी-बड़ी कंपनियों का वित्तीय सलाहकार बताकर दुगना-तीगुना मुनाफा दिलवाने भरोसा दिया था। लगातार संपर्क करने के बाद वह उनसे बातचीत करने लगे। इस पर साइबर ठगों ने एक लिंक भेजकर उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जोड़ दिया। वहीं उन्हें एक ऐप भी डाउनलोड करवाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

व्हाट्सऐप ग्रुप में जुड़े बाकी लोगों को रहे मुनाफे को देखकर उन्हें भी लालच आ गया। वे भी साइबर ठगों की ओर से दिए गए बैंक खातों में रकम जमा करने लगे। उनके द्वारा जमा करवाई जा रही रकम जब उन्हें बढ़ती हुई नजर आई तो वे और ज्यादा रकम निवेश करने लगे। इस तरह उन्होंने कुल एक करोड़ आठ लाख 10 हजार रुपये उनके बैंक खातों में जमा कर दिए। जब उन्होंने अपना अपना बढ़ा हुई रकम निकालनी चाही तो आरोपी और रकम जमा करने की कहने लगे। साइबर ठग उन्हें तरह-तरह से बहानेबाजी कर उनसे 94 लाख रुपये और जमा करने की कहने लगे। इस पर पीड़ित को शंका होने लगी कि उनके साथ साइबर ठगी हो गई है। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी थी।

साइबर ठगों ने सेक्टर-17 निवासी एक बुजुर्ग को निवेश का झांसा देकर 14 लाख 45 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर सेंट्रल अपराध थाना पुलिस ने शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बीते माह तीन ननंबर को उनके व्हाटसऐप पर एक लिंक आया था। इससे वह एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ गया था। इस दौरान ग्रुप में जोड़ने वाले शख्स ने उसे शेयर बाजार में निवेश के जरिए दोगुना मुनाफा करवाने का झांसा दिया। इस पर वह उनके जाल में फंस गए थे। लेकिन, 14 लाख 45 हजार रुपये जमा करने के बावजूद फायदा नहीं हुआ तो उन्हें ठगी की शंका हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Faridabad News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।