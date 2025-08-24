फरीदाबाद में कहां भड़क गई आग? लैपटॉप-किताबें सब राख, छात्रों की ऐसे बची जान
आग की इस घटना के बाद कॉलेज के छात्र भी दौड़कर बाहर आग गए। तुरंत आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के तिगांव रोड पर अग्रवाल कॉलेज के पास बनी निजी लाइब्रेरी में शनिवार सुबह करीब सवा दस बजे आग लग गई। आग लगने की खबर पाते ही छात्रों ने भागकर जान बचाई। आग में कम्प्यूटर, लैपटॉप और किताबें राख हो गईं। तीन मंजिला इस इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग को अग्निशमन की आधा दर्जन गाड़ियों ने काबू किया। एसी के फटने को आग का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
निजी लाइब्रेरी तीन मंजिला बिल्डिंग में पहली और दूसरी मंजिल पर संचालित है। आग लगने की घटना के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मुथूट फाइनेंस और पंजाबी जायका नामक होटल के कर्मचारी भी बिल्डिंग से बाहर आ गए। इतना ही नहीं आग की इस घटना के बाद कॉलेज के छात्र भी दौड़कर बाहर आग गए। तुरंत आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। अग्निशमन के कर्मचारियों ने बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर करीब डेढ़ घंटे में काबू पाया।
समय से छात्रों को बाहर निकाला
आग पर काबू पाने वाले दमकल विभाग के कर्मचारी ने बताया कि लाइब्रेरी में किसी तरह का फायर सिलेंडर और उपकरण नहीं रखा दिखाई दिया। यदि होता तो आग समय पर काबू पाई जा सकती थी। इस दौरान पुलिस टीम भी फायर ब्रिगेड का सहयोग करती नजर आई। राहत की बात यह रही कि समय रहते छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अंदर रखी किताबें और छात्रों के लैपटॉप पूरी तरह जलकर राख हो गए। शहर थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। सही कारणों जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर छात्र बाहर नहीं निकल पाते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।
छात्रों के लैपटॉप और किताबें जलीं
मौके पर मौजूद प्राची, आकाश, यश व दीपांशु ने बताया कि इस हादसे में काफी छात्रों के लैपटॉप व किताबे जलकर स्वाहा हो गई। इस हादसे में दूसरी मंजिल पर चलने वाली लाइब्रेरी में रखा फर्नीचर सहित सबकुछ जलकर स्वाहा हो गया। पहली मंजिल पर फर्नीचर नहीं जला लेकिन वहां आग बुझाने के दौरान पानी आदि भर गया। हादसे के दौरान बच्चे पहली मंजिल पर बनी लाइब्रेरी से किताबें नीचे उतारते नजर आए।